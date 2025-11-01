BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Interactively je 0.00001585 USD. Sledujte aktualizace cen $IXLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $IXLY.

Více informací o $IXLY

Informace o ceně $IXLY

Co je to $IXLY

Oficiální webové stránky $IXLY

Tokenomika pro $IXLY

Předpověď cen $IXLY

Interactively Cena ($IXLY)

Aktuální cena 1 $IXLY na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Interactively ($IXLY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:51 (UTC+8)

Informace o ceně Interactively ($IXLY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00007167
$ 0.00007167$ 0.00007167

$ 0.00001546
$ 0.00001546$ 0.00001546

--

--

-6.58%

-6.58%

Cena Interactively ($IXLY) v reálném čase je $0.00001585. Za posledních 24 hodin se $IXLY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $IXLY v historii je $ 0.00007167, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001546.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $IXLY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -6.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Interactively ($IXLY)

$ 15.83K
$ 15.83K$ 15.83K

--
----

$ 15.83K
$ 15.83K$ 15.83K

998.72M
998.72M 998.72M

998,715,990.3995569
998,715,990.3995569 998,715,990.3995569

Aktuální tržní kapitalizace Interactively je $ 15.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $IXLY je 998.72M, přičemž celková zásoba je 998715990.3995569. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.83K.

Historie cen v USD pro Interactively ($IXLY)

Během dnešního dne byla změna ceny Interactively na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Interactively na USD  $ -0.0000067443.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Interactively na USD  $ -0.0000066916.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Interactively na USD  $ -0.00001843423894518211.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000067443-42.55%
60 dní$ -0.0000066916-42.21%
90 dní$ -0.00001843423894518211-53.76%

Co je Interactively ($IXLY)

Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we’re expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives.

$IXLY: Official Token of Interactively

The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos.

Build. Share. Own. The future of interactive content starts here.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Interactively ($IXLY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Interactively (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Interactively ($IXLY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Interactively ($IXLY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Interactively.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Interactively!

$IXLY na místní měny

Tokenomika pro Interactively ($IXLY)

Pochopení tokenomiky Interactively ($IXLY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $IXLY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Interactively ($IXLY)

Jakou hodnotu má dnes Interactively ($IXLY)?
Aktuální cena $IXLY v USD je 0.00001585 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $IXLY v USD?
Aktuální cena $IXLY v USD je $ 0.00001585. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Interactively?
Tržní kapitalizace $IXLY je $ 15.83K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $IXLY v oběhu?
Objem $IXLY v oběhu je 998.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $IXLY?
$IXLY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00007167 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $IXLY?
$IXLY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001546 USD.
Jaký je objem obchodování $IXLY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $IXLY je -- USD.
Dosáhne $IXLY letos vyšší ceny?
$IXLY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$IXLY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Interactively ($IXLY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

