BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Innovosens je 0.00027678 USD. Sledujte aktualizace cen ISENS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ISENS.Dnešní aktuální cena Innovosens je 0.00027678 USD. Sledujte aktualizace cen ISENS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ISENS.

Více informací o ISENS

Informace o ceně ISENS

Co je to ISENS

Oficiální webové stránky ISENS

Tokenomika pro ISENS

Předpověď cen ISENS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Innovosens

Innovosens Cena (ISENS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ISENS na USD

$0.00027923
$0.00027923$0.00027923
-9.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Innovosens (ISENS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:33 (UTC+8)

Informace o ceně Innovosens (ISENS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00027106
$ 0.00027106$ 0.00027106
Nejnižší za 24 h
$ 0.00040836
$ 0.00040836$ 0.00040836
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00027106
$ 0.00027106$ 0.00027106

$ 0.00040836
$ 0.00040836$ 0.00040836

$ 0.00147605
$ 0.00147605$ 0.00147605

$ 0.00005162
$ 0.00005162$ 0.00005162

+2.01%

-9.72%

+73.24%

+73.24%

Cena Innovosens (ISENS) v reálném čase je $0.00027678. Za posledních 24 hodin se ISENS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00027106 do maxima $ 0.00040836, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ISENS v historii je $ 0.00147605, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005162.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ISENS se za poslední hodinu změnila o +2.01%, za 24 hodin o -9.72% a za posledních 7 dní o +73.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Innovosens (ISENS)

$ 274.14K
$ 274.14K$ 274.14K

--
----

$ 274.14K
$ 274.14K$ 274.14K

990.43M
990.43M 990.43M

990,427,773.9459821
990,427,773.9459821 990,427,773.9459821

Aktuální tržní kapitalizace Innovosens je $ 274.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ISENS je 990.43M, přičemž celková zásoba je 990427773.9459821. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 274.14K.

Historie cen v USD pro Innovosens (ISENS)

Během dnešního dne byla změna ceny Innovosens na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Innovosens na USD  $ +0.0000046640.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Innovosens na USD  $ -0.0000832977.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Innovosens na USD  $ +0.00020078893654076626.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-9.72%
30 dní$ +0.0000046640+1.69%
60 dní$ -0.0000832977-30.09%
90 dní$ +0.00020078893654076626+264.23%

Co je Innovosens (ISENS)

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Innovosens (ISENS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Innovosens (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Innovosens (ISENS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Innovosens (ISENS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Innovosens.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Innovosens!

ISENS na místní měny

Tokenomika pro Innovosens (ISENS)

Pochopení tokenomiky Innovosens (ISENS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ISENS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Innovosens (ISENS)

Jakou hodnotu má dnes Innovosens (ISENS)?
Aktuální cena ISENS v USD je 0.00027678 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ISENS v USD?
Aktuální cena ISENS v USD je $ 0.00027678. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Innovosens?
Tržní kapitalizace ISENS je $ 274.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ISENS v oběhu?
Objem ISENS v oběhu je 990.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ISENS?
ISENS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00147605 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ISENS?
ISENS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005162 USD.
Jaký je objem obchodování ISENS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ISENS je -- USD.
Dosáhne ISENS letos vyšší ceny?
ISENS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenISENS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Innovosens (ISENS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,025.98
$110,025.98$110,025.98

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.66
$3,875.66$3,875.66

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02368
$0.02368$0.02368

-26.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-1.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.66
$3,875.66$3,875.66

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,025.98
$110,025.98$110,025.98

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5100
$2.5100$2.5100

-0.55%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.34
$1,087.34$1,087.34

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09087
$0.09087$0.09087

+81.74%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01876
$0.01876$0.01876

-6.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010616
$0.00010616$0.00010616

+405.04%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00388
$0.00388$0.00388

+223.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056453
$0.0056453$0.0056453

+187.73%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%