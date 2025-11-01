BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena IncogniFi je 0.0154601 USD. Sledujte aktualizace cen INFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INFI.

Více informací o INFI

Informace o ceně INFI

Co je to INFI

Bílá kniha pro INFI

Oficiální webové stránky INFI

Tokenomika pro INFI

Předpověď cen INFI

Logo IncogniFi

IncogniFi Cena (INFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 INFI na USD

$0.0154601
$0.0154601$0.0154601
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny IncogniFi (INFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:24 (UTC+8)

Informace o ceně IncogniFi (INFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

Cena IncogniFi (INFI) v reálném čase je $0.0154601. Za posledních 24 hodin se INFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INFI v historii je $ 0.04518864, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01540281.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INFI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace IncogniFi je $ 13.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu INFI je 900.00K, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.46K.

Historie cen v USD pro IncogniFi (INFI)

Během dnešního dne byla změna ceny IncogniFi na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny IncogniFi na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny IncogniFi na USD  $ -0.0014725405.
Za posledních 90 dní byla změna ceny IncogniFi na USD  $ -0.014021391841568033.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ -0.0014725405-9.52%
90 dní$ -0.014021391841568033-47.55%

Co je IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny IncogniFi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít IncogniFi (INFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva IncogniFi (INFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro IncogniFi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny IncogniFi!

INFI na místní měny

Tokenomika pro IncogniFi (INFI)

Pochopení tokenomiky IncogniFi (INFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně IncogniFi (INFI)

Jakou hodnotu má dnes IncogniFi (INFI)?
Aktuální cena INFI v USD je 0.0154601 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INFI v USD?
Aktuální cena INFI v USD je $ 0.0154601. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace IncogniFi?
Tržní kapitalizace INFI je $ 13.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INFI v oběhu?
Objem INFI v oběhu je 900.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INFI?
INFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04518864 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INFI?
INFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01540281 USD.
Jaký je objem obchodování INFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INFI je -- USD.
Dosáhne INFI letos vyšší ceny?
INFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se IncogniFi (INFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

