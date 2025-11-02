Předpověď ceny IncogniFi (INFI) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu IncogniFi pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste INFI v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu IncogniFi
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu IncogniFi
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny IncogniFi (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token IncogniFi potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.015460.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token IncogniFi potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.016233.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu INFI v roce 2027 $ 0.017044 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu INFI v roce 2028 $ 0.017896 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena INFI v roce 2029 $ 0.018791 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena INFI v roce 2030 $ 0.019731 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena IncogniFi mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.032140.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena IncogniFi mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.052353.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.015460
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016233
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017044
    10.25%
  • 2028
    $ 0.017896
    15.76%
  • 2029
    $ 0.018791
    21.55%
  • 2030
    $ 0.019731
    27.63%
  • 2031
    $ 0.020718
    34.01%
  • 2032
    $ 0.021753
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.022841
    47.75%
  • 2034
    $ 0.023983
    55.13%
  • 2035
    $ 0.025182
    62.89%
  • 2036
    $ 0.026442
    71.03%
  • 2037
    $ 0.027764
    79.59%
  • 2038
    $ 0.029152
    88.56%
  • 2039
    $ 0.030609
    97.99%
  • 2040
    $ 0.032140
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny IncogniFi pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.015460
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.015462
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.015474
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.015523
    0.41%
Předpověď ceny IncogniFi (INFI) na dnešek

Předpokládaná cena INFI dne November 2, 2025(Dnes) je $0.015460. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny INFI při použití zadaného5% ročního růstu $0.015462. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny INFI při použití 5% roční míry růstu $0.015474. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny IncogniFi (INFI) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena INFI $0.015523. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky IncogniFi

--

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

900.00K
900.00K 900.00K

Nejnovější cena INFI je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu INFI je kromě toho 900.00K a celková tržní kapitalizace činí $ 13.91K.

Historická cena IncogniFi

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně IncogniFi na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena IncogniFi 0.015460 USD. Objem IncogniFi(INFI) v oběhu je 900.00K INFI, takže tržní kapitalizace je $13,914.09.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 d
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dní
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
Výkon za 24 h

IncogniFi za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v 0.00%.

Výkon za 7 d

Token IncogniFi se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $-- a minimu ve výši $--. Zaznamenal změnu ceny o 0.00%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu INFI na trhu.

Výkon za 30 h

U IncogniFi za poslední měsíc došlo k 0.00% změně, což představuje přibližně $0 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u INFI v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny IncogniFi (INFI)?

Modul předpovědi cen IncogniFi je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny INFI na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně IncogniFi v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu INFI, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu IncogniFi. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost INFI.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb INFI a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu IncogniFi.

Proč je předpověď ceny INFI důležitá?

Předpovědi cen pro INFI jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu INFI?
Podle vašich předpovědí dosáhne token INFI ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu INFI na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu IncogniFi (INFI) dosáhne předpokládaná cena tokenu INFI ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 INFI v roce 2026?
Cena 1 IncogniFi (INFI) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu INFI zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu INFI v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu IncogniFi (INFI) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 INFI.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu INFI v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token IncogniFi (INFI) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu INFI v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token IncogniFi (INFI) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 INFI v roce 2030?
Cena 1 IncogniFi (INFI) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu INFI zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu INFI pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu IncogniFi (INFI) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 INFI.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 03:49:32 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.