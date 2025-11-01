BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena IMPULSE je 0.00006533 USD. Sledujte aktualizace cen IMPULSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IMPULSE.

Více informací o IMPULSE

Informace o ceně IMPULSE

Co je to IMPULSE

Oficiální webové stránky IMPULSE

Tokenomika pro IMPULSE

Předpověď cen IMPULSE

IMPULSE Cena (IMPULSE)

Zalistování zrušeno

mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny IMPULSE (IMPULSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:06 (UTC+8)

Informace o ceně IMPULSE (IMPULSE) (USD)

Cena IMPULSE (IMPULSE) v reálném čase je $0.00006533. Za posledních 24 hodin se IMPULSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00006532 do maxima $ 0.00006892, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IMPULSE v historii je $ 0.00084563, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005456.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IMPULSE se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -5.19% a za posledních 7 dní o -39.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 65.19K
$ 65.19K$ 65.19K

$ 65.19K
$ 65.19K$ 65.19K

997.96M
997.96M 997.96M

997,959,376.069479
997,959,376.069479 997,959,376.069479

Aktuální tržní kapitalizace IMPULSE je $ 65.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IMPULSE je 997.96M, přičemž celková zásoba je 997959376.069479. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 65.19K.

Historie cen v USD pro IMPULSE (IMPULSE)

Během dnešního dne byla změna ceny IMPULSE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny IMPULSE na USD  $ -0.0000163749.
Za posledních 60 dní byla změna ceny IMPULSE na USD  $ -0.0000545778.
Za posledních 90 dní byla změna ceny IMPULSE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.19%
30 dní$ -0.0000163749-25.06%
60 dní$ -0.0000545778-83.54%
90 dní$ 0--

Co je IMPULSE (IMPULSE)

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny IMPULSE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít IMPULSE (IMPULSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva IMPULSE (IMPULSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro IMPULSE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny IMPULSE!

IMPULSE na místní měny

Tokenomika pro IMPULSE (IMPULSE)

Pochopení tokenomiky IMPULSE (IMPULSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IMPULSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně IMPULSE (IMPULSE)

Jakou hodnotu má dnes IMPULSE (IMPULSE)?
Aktuální cena IMPULSE v USD je 0.00006533 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IMPULSE v USD?
Aktuální cena IMPULSE v USD je $ 0.00006533. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace IMPULSE?
Tržní kapitalizace IMPULSE je $ 65.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IMPULSE v oběhu?
Objem IMPULSE v oběhu je 997.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IMPULSE?
IMPULSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00084563 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IMPULSE?
IMPULSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005456 USD.
Jaký je objem obchodování IMPULSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IMPULSE je -- USD.
Dosáhne IMPULSE letos vyšší ceny?
IMPULSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIMPULSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se IMPULSE (IMPULSE)

11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

