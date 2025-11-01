BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena IMAGINE je 0.00008723 USD. Sledujte aktualizace cen IMAGINE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IMAGINE.

Více informací o IMAGINE

Informace o ceně IMAGINE

Co je to IMAGINE

Oficiální webové stránky IMAGINE

Tokenomika pro IMAGINE

Předpověď cen IMAGINE

Informace o ceně IMAGINE (IMAGINE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00008584
$ 0.00008584
Nejnižší za 24 h
$ 0.00008999
$ 0.00008999
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00008584
$ 0.00008584

$ 0.00008999
$ 0.00008999

$ 0.01255286
$ 0.01255286

$ 0.00008418
$ 0.00008418

+1.28%

-1.00%

-18.00%

-18.00%

Cena IMAGINE (IMAGINE) v reálném čase je $0.00008723. Za posledních 24 hodin se IMAGINE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00008584 do maxima $ 0.00008999, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IMAGINE v historii je $ 0.01255286, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008418.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IMAGINE se za poslední hodinu změnila o +1.28%, za 24 hodin o -1.00% a za posledních 7 dní o -18.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu IMAGINE (IMAGINE)

$ 87.21K
$ 87.21K

--
--

$ 87.21K
$ 87.21K

999.76M
999.76M

999,757,777.630814
999,757,777.630814

Aktuální tržní kapitalizace IMAGINE je $ 87.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IMAGINE je 999.76M, přičemž celková zásoba je 999757777.630814. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.21K.

Historie cen v USD pro IMAGINE (IMAGINE)

Během dnešního dne byla změna ceny IMAGINE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny IMAGINE na USD  $ -0.0000294256.
Za posledních 60 dní byla změna ceny IMAGINE na USD  $ -0.0000448457.
Za posledních 90 dní byla změna ceny IMAGINE na USD  $ -0.005010617144303424.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.00%
30 dní$ -0.0000294256-33.73%
60 dní$ -0.0000448457-51.41%
90 dní$ -0.005010617144303424-98.28%

Co je IMAGINE (IMAGINE)

A community of fans, creators and futurists who are eager to try and share creations from the upcoming “Imagine” experience. IMAGINE ($IMAGINE) is more than just a memecoin — it's a movement. Built on the power of collective dreams, IMAGINE brings together a vibrant, fast-growing community of degens, visionaries, and meme lovers. Fueled by good vibes, humor, and the belief in building something bigger than just a chart, IMAGINE is redefining what it means to hold. No fake promises, no corporate fluff — just pure meme energy and grassroots momentum. Join us and IMAGINE the possibilities. The future is fun — and it's just getting started.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj IMAGINE (IMAGINE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny IMAGINE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít IMAGINE (IMAGINE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva IMAGINE (IMAGINE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro IMAGINE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny IMAGINE!

IMAGINE na místní měny

Tokenomika pro IMAGINE (IMAGINE)

Pochopení tokenomiky IMAGINE (IMAGINE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IMAGINE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně IMAGINE (IMAGINE)

Jakou hodnotu má dnes IMAGINE (IMAGINE)?
Aktuální cena IMAGINE v USD je 0.00008723 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IMAGINE v USD?
Aktuální cena IMAGINE v USD je $ 0.00008723. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace IMAGINE?
Tržní kapitalizace IMAGINE je $ 87.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IMAGINE v oběhu?
Objem IMAGINE v oběhu je 999.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IMAGINE?
IMAGINE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01255286 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IMAGINE?
IMAGINE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008418 USD.
Jaký je objem obchodování IMAGINE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IMAGINE je -- USD.
Dosáhne IMAGINE letos vyšší ceny?
IMAGINE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIMAGINE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se IMAGINE (IMAGINE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,026.01

$3,875.66

$0.02369

$185.91

$1.0004

$3,875.66

$110,026.01

$185.91

$2.5097

$1,087.36

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09054

$0.01870

$0.00010616

$0.00388

$0.0055520

$0.0041

$0.0000812

