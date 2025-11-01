BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Imagen Network je 0.00130931 USD. Sledujte aktualizace cen IMAGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IMAGE.

Imagen Network Cena (IMAGE)

Aktuální cena 1 IMAGE na USD

$0.00130931
$0.00130931$0.00130931
-2.40%1D
Graf aktuální ceny Imagen Network (IMAGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:03:56 (UTC+8)

Informace o ceně Imagen Network (IMAGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00121809
$ 0.00121809$ 0.00121809
Nejnižší za 24 h
$ 0.00134473
$ 0.00134473$ 0.00134473
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00121809
$ 0.00121809$ 0.00121809

$ 0.00134473
$ 0.00134473$ 0.00134473

$ 0.03800209
$ 0.03800209$ 0.03800209

$ 0.00103394
$ 0.00103394$ 0.00103394

+0.70%

-2.63%

-42.51%

-42.51%

Cena Imagen Network (IMAGE) v reálném čase je $0.00130931. Za posledních 24 hodin se IMAGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00121809 do maxima $ 0.00134473, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IMAGE v historii je $ 0.03800209, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00103394.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IMAGE se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o -2.63% a za posledních 7 dní o -42.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Imagen Network (IMAGE)

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

--
----

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Imagen Network je $ 6.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IMAGE je 5.00B, přičemž celková zásoba je 5000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.55M.

Historie cen v USD pro Imagen Network (IMAGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Imagen Network na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Imagen Network na USD  $ -0.0006965023.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Imagen Network na USD  $ -0.0010523840.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Imagen Network na USD  $ -0.0002940350182141686.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.63%
30 dní$ -0.0006965023-53.19%
60 dní$ -0.0010523840-80.37%
90 dní$ -0.0002940350182141686-18.33%

Co je Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Imagen Network (IMAGE)

Předpověď ceny Imagen Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Imagen Network (IMAGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Imagen Network (IMAGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Imagen Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Imagen Network!

IMAGE na místní měny

Tokenomika pro Imagen Network (IMAGE)

Pochopení tokenomiky Imagen Network (IMAGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IMAGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Imagen Network (IMAGE)

Jakou hodnotu má dnes Imagen Network (IMAGE)?
Aktuální cena IMAGE v USD je 0.00130931 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IMAGE v USD?
Aktuální cena IMAGE v USD je $ 0.00130931. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Imagen Network?
Tržní kapitalizace IMAGE je $ 6.55M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IMAGE v oběhu?
Objem IMAGE v oběhu je 5.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IMAGE?
IMAGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03800209 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IMAGE?
IMAGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00103394 USD.
Jaký je objem obchodování IMAGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IMAGE je -- USD.
Dosáhne IMAGE letos vyšší ceny?
IMAGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIMAGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Imagen Network (IMAGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

