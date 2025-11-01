BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Identified Flying Objects je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IFO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IFO.

Více informací o IFO

Informace o ceně IFO

Co je to IFO

Oficiální webové stránky IFO

Tokenomika pro IFO

Předpověď cen IFO

Logo Identified Flying Objects

Identified Flying Objects Cena (IFO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IFO na USD

--
----
-3.90%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Identified Flying Objects (IFO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:08 (UTC+8)

Informace o ceně Identified Flying Objects (IFO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.90%

+5.48%

+5.48%

Cena Identified Flying Objects (IFO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se IFO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IFO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IFO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -3.90% a za posledních 7 dní o +5.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Identified Flying Objects (IFO)

$ 11.00K
$ 11.00K$ 11.00K

--
----

$ 11.00K
$ 11.00K$ 11.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Identified Flying Objects je $ 11.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IFO je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.00K.

Historie cen v USD pro Identified Flying Objects (IFO)

Během dnešního dne byla změna ceny Identified Flying Objects na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Identified Flying Objects na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Identified Flying Objects na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Identified Flying Objects na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.90%
30 dní$ 0-84.94%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Identified Flying Objects (IFO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Identified Flying Objects (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Identified Flying Objects (IFO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Identified Flying Objects (IFO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Identified Flying Objects.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Identified Flying Objects!

IFO na místní měny

Tokenomika pro Identified Flying Objects (IFO)

Pochopení tokenomiky Identified Flying Objects (IFO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IFO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Identified Flying Objects (IFO)

Jakou hodnotu má dnes Identified Flying Objects (IFO)?
Aktuální cena IFO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IFO v USD?
Aktuální cena IFO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Identified Flying Objects?
Tržní kapitalizace IFO je $ 11.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IFO v oběhu?
Objem IFO v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IFO?
IFO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IFO?
IFO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IFO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IFO je -- USD.
Dosáhne IFO letos vyšší ceny?
IFO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIFO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Identified Flying Objects (IFO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

