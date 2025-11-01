BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hypr je 0.00244282 USD. Sledujte aktualizace cen HYPR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HYPR.

Hypr Cena (HYPR)

$0.00244282
-8.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Hypr (HYPR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:03:35 (UTC+8)

Informace o ceně Hypr (HYPR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00243757
Nejnižší za 24 h
$ 0.00288525
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00243757
$ 0.00288525
$ 0.00874279
$ 0.00118399
-4.79%

-8.67%

+27.85%

+27.85%

Cena Hypr (HYPR) v reálném čase je $0.00244282. Za posledních 24 hodin se HYPR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00243757 do maxima $ 0.00288525, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HYPR v historii je $ 0.00874279, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00118399.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HYPR se za poslední hodinu změnila o -4.79%, za 24 hodin o -8.67% a za posledních 7 dní o +27.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hypr (HYPR)

$ 1.86M
--
$ 2.44M
760.00M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Hypr je $ 1.86M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HYPR je 760.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.44M.

Historie cen v USD pro Hypr (HYPR)

Během dnešního dne byla změna ceny Hypr na USD  $ -0.000231915724257594.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hypr na USD  $ +0.0000648558.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hypr na USD  $ -0.0013227797.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hypr na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000231915724257594-8.67%
30 dní$ +0.0000648558+2.65%
60 dní$ -0.0013227797-54.14%
90 dní$ 0--

Co je Hypr (HYPR)

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Hypr (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hypr (HYPR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hypr (HYPR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hypr.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hypr!

HYPR na místní měny

Tokenomika pro Hypr (HYPR)

Pochopení tokenomiky Hypr (HYPR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HYPR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hypr (HYPR)

Jakou hodnotu má dnes Hypr (HYPR)?
Aktuální cena HYPR v USD je 0.00244282 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HYPR v USD?
Aktuální cena HYPR v USD je $ 0.00244282. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hypr?
Tržní kapitalizace HYPR je $ 1.86M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HYPR v oběhu?
Objem HYPR v oběhu je 760.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HYPR?
HYPR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00874279 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HYPR?
HYPR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00118399 USD.
Jaký je objem obchodování HYPR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HYPR je -- USD.
Dosáhne HYPR letos vyšší ceny?
HYPR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHYPR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:03:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hypr (HYPR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

