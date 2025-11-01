HypeFun Cena (HYFU)
Cena HypeFun (HYFU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HYFU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HYFU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HYFU se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +18.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace HypeFun je $ 34.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HYFU je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 34.02K.
Během dnešního dne byla změna ceny HypeFun na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HypeFun na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HypeFun na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HypeFun na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|-12.82%
|60 dní
|$ 0
|-38.34%
|90 dní
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life
HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.
About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.
But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.
Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.
The goal? Pure memetic entertainment.
Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.
The Target? Every meme community in crypto.
