Dnešní aktuální cena Hydrex je 0.491387 USD. Sledujte aktualizace cen HYDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HYDX.

Více informací o HYDX

Informace o ceně HYDX

Co je to HYDX

Bílá kniha pro HYDX

Oficiální webové stránky HYDX

Tokenomika pro HYDX

Předpověď cen HYDX

Logo Hydrex

Hydrex Cena (HYDX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HYDX na USD

$0.491387
+30.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Hydrex (HYDX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:51 (UTC+8)

Informace o ceně Hydrex (HYDX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.374373
Nejnižší za 24 h
$ 0.496864
Nejvyšší za 24 h

$ 0.374373
$ 0.496864
$ 1.2
$ 0.127003
+6.12%

+30.03%

+37.56%

+37.56%

Cena Hydrex (HYDX) v reálném čase je $0.491387. Za posledních 24 hodin se HYDX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.374373 do maxima $ 0.496864, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HYDX v historii je $ 1.2, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.127003.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HYDX se za poslední hodinu změnila o +6.12%, za 24 hodin o +30.03% a za posledních 7 dní o +37.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hydrex (HYDX)

$ 10.94M
--
$ 19.64M
22.31M
40,065,967.31071025
Aktuální tržní kapitalizace Hydrex je $ 10.94M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HYDX je 22.31M, přičemž celková zásoba je 40065967.31071025. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.64M.

Historie cen v USD pro Hydrex (HYDX)

Během dnešního dne byla změna ceny Hydrex na USD  $ +0.113472.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hydrex na USD  $ +0.7849228228.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hydrex na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hydrex na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.113472+30.03%
30 dní$ +0.7849228228+159.74%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Hydrex (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hydrex (HYDX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hydrex (HYDX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hydrex.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hydrex!

HYDX na místní měny

Tokenomika pro Hydrex (HYDX)

Pochopení tokenomiky Hydrex (HYDX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HYDX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hydrex (HYDX)

Jakou hodnotu má dnes Hydrex (HYDX)?
Aktuální cena HYDX v USD je 0.491387 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HYDX v USD?
Aktuální cena HYDX v USD je $ 0.491387. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hydrex?
Tržní kapitalizace HYDX je $ 10.94M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HYDX v oběhu?
Objem HYDX v oběhu je 22.31M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HYDX?
HYDX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.2 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HYDX?
HYDX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.127003 USD.
Jaký je objem obchodování HYDX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HYDX je -- USD.
Dosáhne HYDX letos vyšší ceny?
HYDX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHYDX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Hydrex (HYDX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

