Dnešní aktuální cena hushr je 0.00011156 USD. Sledujte aktualizace cen HUSHR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HUSHR.

hushr Cena (HUSHR)

Aktuální cena 1 HUSHR na USD

$0.00011156
$0.00011156$0.00011156
0.00%1D
Graf aktuální ceny hushr (HUSHR)
Informace o ceně hushr (HUSHR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04141756
$ 0.04141756$ 0.04141756

$ 0.00010995
$ 0.00010995$ 0.00010995

--

--

0.00%

0.00%

Cena hushr (HUSHR) v reálném čase je $0.00011156. Za posledních 24 hodin se HUSHR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HUSHR v historii je $ 0.04141756, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010995.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HUSHR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu hushr (HUSHR)

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

--
----

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace hushr je $ 11.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HUSHR je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.16K.

Historie cen v USD pro hushr (HUSHR)

Během dnešního dne byla změna ceny hushr na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny hushr na USD  $ -0.0000102616.
Za posledních 60 dní byla změna ceny hushr na USD  $ -0.0001019969.
Za posledních 90 dní byla změna ceny hushr na USD  $ -0.005248142774728484.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000102616-9.19%
60 dní$ -0.0001019969-91.42%
90 dní$ -0.005248142774728484-97.91%

Co je hushr (HUSHR)

Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems.

In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It’s a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny hushr (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít hushr (HUSHR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva hushr (HUSHR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro hushr.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny hushr!

HUSHR na místní měny

Tokenomika pro hushr (HUSHR)

Pochopení tokenomiky hushr (HUSHR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HUSHR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně hushr (HUSHR)

Jakou hodnotu má dnes hushr (HUSHR)?
Aktuální cena HUSHR v USD je 0.00011156 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HUSHR v USD?
Aktuální cena HUSHR v USD je $ 0.00011156. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace hushr?
Tržní kapitalizace HUSHR je $ 11.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HUSHR v oběhu?
Objem HUSHR v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HUSHR?
HUSHR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04141756 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HUSHR?
HUSHR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010995 USD.
Jaký je objem obchodování HUSHR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HUSHR je -- USD.
Dosáhne HUSHR letos vyšší ceny?
HUSHR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHUSHR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se hushr (HUSHR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

