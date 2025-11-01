BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HotKeySwap je 0.00275524 USD. Sledujte aktualizace cen HOTKEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOTKEY.

HotKeySwap Cena (HOTKEY)

Aktuální cena 1 HOTKEY na USD

$0.00275524
$0.00275524
+0.80%1D
USD
Graf aktuální ceny HotKeySwap (HOTKEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:09 (UTC+8)

Informace o ceně HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00269374
$ 0.00269374
Nejnižší za 24 h
$ 0.00275798
$ 0.00275798
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00269374
$ 0.00269374

$ 0.00275798
$ 0.00275798

$ 0.581112
$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695

+0.10%

+0.85%

+11.95%

+11.95%

Cena HotKeySwap (HOTKEY) v reálném čase je $0.00275524. Za posledních 24 hodin se HOTKEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00269374 do maxima $ 0.00275798, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOTKEY v historii je $ 0.581112, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00173695.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOTKEY se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o +0.85% a za posledních 7 dní o +11.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HotKeySwap (HOTKEY)

$ 261.84K
$ 261.84K

--
--

$ 261.84K
$ 261.84K

95.00M
95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace HotKeySwap je $ 261.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOTKEY je 95.00M, přičemž celková zásoba je 95000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 261.84K.

Historie cen v USD pro HotKeySwap (HOTKEY)

Během dnešního dne byla změna ceny HotKeySwap na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HotKeySwap na USD  $ +0.0001623018.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HotKeySwap na USD  $ -0.0000107525.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HotKeySwap na USD  $ +0.0000249730017206998.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.85%
30 dní$ +0.0001623018+5.89%
60 dní$ -0.0000107525-0.39%
90 dní$ +0.0000249730017206998+0.91%

Co je HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny HotKeySwap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HotKeySwap (HOTKEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HotKeySwap (HOTKEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HotKeySwap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HotKeySwap!

HOTKEY na místní měny

Tokenomika pro HotKeySwap (HOTKEY)

Pochopení tokenomiky HotKeySwap (HOTKEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOTKEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HotKeySwap (HOTKEY)

Jakou hodnotu má dnes HotKeySwap (HOTKEY)?
Aktuální cena HOTKEY v USD je 0.00275524 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOTKEY v USD?
Aktuální cena HOTKEY v USD je $ 0.00275524. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HotKeySwap?
Tržní kapitalizace HOTKEY je $ 261.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOTKEY v oběhu?
Objem HOTKEY v oběhu je 95.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOTKEY?
HOTKEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.581112 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOTKEY?
HOTKEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00173695 USD.
Jaký je objem obchodování HOTKEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOTKEY je -- USD.
Dosáhne HOTKEY letos vyšší ceny?
HOTKEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOTKEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se HotKeySwap (HOTKEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,026.00

$3,875.67

$0.02340

$185.85

$1.0004

$3,875.67

$110,026.00

$185.85

$2.5092

$1,087.49

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09277

$0.01879

$0.00010276

$0.00368

$0.0054496

$0.0000806

$0.0041

