Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Holy Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLY.Dnešní aktuální cena Holy Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLY.

Více informací o HOLY

Informace o ceně HOLY

Co je to HOLY

Oficiální webové stránky HOLY

Tokenomika pro HOLY

Předpověď cen HOLY

Logo Holy Coin

Holy Coin Cena (HOLY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HOLY na USD

$0.00068525
-3.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Holy Coin (HOLY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:21 (UTC+8)

Informace o ceně Holy Coin (HOLY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.01553962
$ 0
+0.53%

-3.96%

-33.78%

-33.78%

Cena Holy Coin (HOLY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HOLY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOLY v historii je $ 0.01553962, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOLY se za poslední hodinu změnila o +0.53%, za 24 hodin o -3.96% a za posledních 7 dní o -33.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Holy Coin (HOLY)

$ 685.22K
--
$ 685.22K
999.96M
999,957,404.355352
Aktuální tržní kapitalizace Holy Coin je $ 685.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOLY je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999957404.355352. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 685.22K.

Historie cen v USD pro Holy Coin (HOLY)

Během dnešního dne byla změna ceny Holy Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Holy Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Holy Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Holy Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.96%
30 dní$ 0-79.02%
60 dní$ 0+781.12%
90 dní$ 0--

Co je Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Holy Coin (HOLY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Holy Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Holy Coin (HOLY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Holy Coin (HOLY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Holy Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Holy Coin!

HOLY na místní měny

Tokenomika pro Holy Coin (HOLY)

Pochopení tokenomiky Holy Coin (HOLY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOLY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Holy Coin (HOLY)

Jakou hodnotu má dnes Holy Coin (HOLY)?
Aktuální cena HOLY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOLY v USD?
Aktuální cena HOLY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Holy Coin?
Tržní kapitalizace HOLY je $ 685.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOLY v oběhu?
Objem HOLY v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOLY?
HOLY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01553962 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOLY?
HOLY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HOLY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOLY je -- USD.
Dosáhne HOLY letos vyšší ceny?
HOLY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOLY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Holy Coin (HOLY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

