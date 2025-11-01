BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hold Sloth je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ZZZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZZZ.

Více informací o ZZZ

Informace o ceně ZZZ

Co je to ZZZ

Oficiální webové stránky ZZZ

Tokenomika pro ZZZ

Předpověď cen ZZZ

Logo Hold Sloth

Hold Sloth Cena (ZZZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZZZ na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Hold Sloth (ZZZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:53:13 (UTC+8)

Informace o ceně Hold Sloth (ZZZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.95%

+1.95%

Cena Hold Sloth (ZZZ) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ZZZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZZZ v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZZZ se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +1.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hold Sloth (ZZZ)

$ 8.69K
$ 8.69K$ 8.69K

--
----

$ 9.72K
$ 9.72K$ 9.72K

843.15M
843.15M 843.15M

943,505,142.7532988
943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Aktuální tržní kapitalizace Hold Sloth je $ 8.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZZZ je 843.15M, přičemž celková zásoba je 943505142.7532988. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.72K.

Historie cen v USD pro Hold Sloth (ZZZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Hold Sloth na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hold Sloth na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hold Sloth na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hold Sloth na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-4.24%
60 dní$ 0-0.92%
90 dní$ 0--

Co je Hold Sloth (ZZZ)

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Hold Sloth (ZZZ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hold Sloth (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hold Sloth (ZZZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hold Sloth (ZZZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hold Sloth.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hold Sloth!

ZZZ na místní měny

Tokenomika pro Hold Sloth (ZZZ)

Pochopení tokenomiky Hold Sloth (ZZZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZZZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hold Sloth (ZZZ)

Jakou hodnotu má dnes Hold Sloth (ZZZ)?
Aktuální cena ZZZ v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZZZ v USD?
Aktuální cena ZZZ v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hold Sloth?
Tržní kapitalizace ZZZ je $ 8.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZZZ v oběhu?
Objem ZZZ v oběhu je 843.15M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZZZ?
ZZZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZZZ?
ZZZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ZZZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZZZ je -- USD.
Dosáhne ZZZ letos vyšší ceny?
ZZZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZZZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:53:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hold Sloth (ZZZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

