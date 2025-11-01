BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HERMES je 0.02984021 USD. Sledujte aktualizace cen HERMES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HERMES.

Více informací o HERMES

Informace o ceně HERMES

Co je to HERMES

Oficiální webové stránky HERMES

Tokenomika pro HERMES

Předpověď cen HERMES

Logo HERMES

HERMES Cena (HERMES)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HERMES na USD

$0.02987161
$0.02987161$0.02987161
+10.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HERMES (HERMES)
Informace o ceně HERMES (HERMES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02580078
$ 0.02580078$ 0.02580078
Nejnižší za 24 h
$ 0.03036989
$ 0.03036989$ 0.03036989
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02580078
$ 0.02580078$ 0.02580078

$ 0.03036989
$ 0.03036989$ 0.03036989

$ 0.18065
$ 0.18065$ 0.18065

$ 0.01960026
$ 0.01960026$ 0.01960026

-1.02%

+10.65%

+8.39%

+8.39%

Cena HERMES (HERMES) v reálném čase je $0.02984021. Za posledních 24 hodin se HERMES obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02580078 do maxima $ 0.03036989, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HERMES v historii je $ 0.18065, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01960026.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HERMES se za poslední hodinu změnila o -1.02%, za 24 hodin o +10.65% a za posledních 7 dní o +8.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HERMES (HERMES)

$ 573.40K
$ 573.40K$ 573.40K

--
----

$ 573.40K
$ 573.40K$ 573.40K

19.23M
19.23M 19.23M

19,231,371.54556538
19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Aktuální tržní kapitalizace HERMES je $ 573.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HERMES je 19.23M, přičemž celková zásoba je 19231371.54556538. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 573.40K.

Historie cen v USD pro HERMES (HERMES)

Během dnešního dne byla změna ceny HERMES na USD  $ +0.00287225.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HERMES na USD  $ -0.0037536596.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HERMES na USD  $ -0.0226601302.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HERMES na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00287225+10.65%
30 dní$ -0.0037536596-12.57%
60 dní$ -0.0226601302-75.93%
90 dní$ 0--

Co je HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj HERMES (HERMES)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny HERMES (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HERMES (HERMES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HERMES (HERMES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HERMES.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HERMES!

HERMES na místní měny

Tokenomika pro HERMES (HERMES)

Pochopení tokenomiky HERMES (HERMES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HERMES hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HERMES (HERMES)

Jakou hodnotu má dnes HERMES (HERMES)?
Aktuální cena HERMES v USD je 0.02984021 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HERMES v USD?
Aktuální cena HERMES v USD je $ 0.02984021. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HERMES?
Tržní kapitalizace HERMES je $ 573.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HERMES v oběhu?
Objem HERMES v oběhu je 19.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HERMES?
HERMES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.18065 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HERMES?
HERMES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01960026 USD.
Jaký je objem obchodování HERMES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HERMES je -- USD.
Dosáhne HERMES letos vyšší ceny?
HERMES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHERMES, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se HERMES (HERMES)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

