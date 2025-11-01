BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hazmat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HZMT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HZMT.

Více informací o HZMT

Informace o ceně HZMT

Co je to HZMT

Oficiální webové stránky HZMT

Tokenomika pro HZMT

Předpověď cen HZMT

Logo Hazmat

Hazmat Cena (HZMT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HZMT na USD

--
----
-4.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Hazmat (HZMT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:52:37 (UTC+8)

Informace o ceně Hazmat (HZMT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-4.20%

-8.70%

-8.70%

Cena Hazmat (HZMT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HZMT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HZMT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HZMT se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -4.20% a za posledních 7 dní o -8.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hazmat (HZMT)

$ 9.37K
$ 9.37K$ 9.37K

--
----

$ 9.37K
$ 9.37K$ 9.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Hazmat je $ 9.37K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HZMT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.37K.

Historie cen v USD pro Hazmat (HZMT)

Během dnešního dne byla změna ceny Hazmat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hazmat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hazmat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hazmat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.20%
30 dní$ 0-28.83%
60 dní$ 0-62.44%
90 dní$ 0--

Co je Hazmat (HZMT)

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.

But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.

The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.

To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.

To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.

Hazmat is the movement to make holding a religion again.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Hazmat (HZMT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hazmat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hazmat (HZMT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hazmat (HZMT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hazmat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hazmat!

HZMT na místní měny

Tokenomika pro Hazmat (HZMT)

Pochopení tokenomiky Hazmat (HZMT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HZMT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hazmat (HZMT)

Jakou hodnotu má dnes Hazmat (HZMT)?
Aktuální cena HZMT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HZMT v USD?
Aktuální cena HZMT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hazmat?
Tržní kapitalizace HZMT je $ 9.37K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HZMT v oběhu?
Objem HZMT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HZMT?
HZMT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HZMT?
HZMT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HZMT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HZMT je -- USD.
Dosáhne HZMT letos vyšší ceny?
HZMT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHZMT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:52:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hazmat (HZMT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

