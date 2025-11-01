BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Harmonix kHYPE je 44.12 USD. Sledujte aktualizace cen HAKHYPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAKHYPE.Dnešní aktuální cena Harmonix kHYPE je 44.12 USD. Sledujte aktualizace cen HAKHYPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAKHYPE.

Více informací o HAKHYPE

Informace o ceně HAKHYPE

Co je to HAKHYPE

Oficiální webové stránky HAKHYPE

Tokenomika pro HAKHYPE

Předpověď cen HAKHYPE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Harmonix kHYPE

Harmonix kHYPE Cena (HAKHYPE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HAKHYPE na USD

$44.12
$44.12$44.12
-0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:38 (UTC+8)

Informace o ceně Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 42.98
$ 42.98$ 42.98
Nejnižší za 24 h
$ 45.13
$ 45.13$ 45.13
Nejvyšší za 24 h

$ 42.98
$ 42.98$ 42.98

$ 45.13
$ 45.13$ 45.13

$ 59.64
$ 59.64$ 59.64

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

+0.78%

-0.87%

+9.98%

+9.98%

Cena Harmonix kHYPE (HAKHYPE) v reálném čase je $44.12. Za posledních 24 hodin se HAKHYPE obchodoval v rozmezí od minima $ 42.98 do maxima $ 45.13, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HAKHYPE v historii je $ 59.64, zatímco nejnižší cena v historii je $ 29.77.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HAKHYPE se za poslední hodinu změnila o +0.78%, za 24 hodin o -0.87% a za posledních 7 dní o +9.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

--
----

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

149.11K
149.11K 149.11K

149,107.0573767137
149,107.0573767137 149,107.0573767137

Aktuální tržní kapitalizace Harmonix kHYPE je $ 6.58M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HAKHYPE je 149.11K, přičemž celková zásoba je 149107.0573767137. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.58M.

Historie cen v USD pro Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Během dnešního dne byla změna ceny Harmonix kHYPE na USD  $ -0.39114357510607.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Harmonix kHYPE na USD  $ -3.8654590880.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Harmonix kHYPE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Harmonix kHYPE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.39114357510607-0.87%
30 dní$ -3.8654590880-8.76%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Harmonix kHYPE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Harmonix kHYPE (HAKHYPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Harmonix kHYPE (HAKHYPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Harmonix kHYPE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Harmonix kHYPE!

HAKHYPE na místní měny

Tokenomika pro Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Pochopení tokenomiky Harmonix kHYPE (HAKHYPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HAKHYPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Jakou hodnotu má dnes Harmonix kHYPE (HAKHYPE)?
Aktuální cena HAKHYPE v USD je 44.12 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HAKHYPE v USD?
Aktuální cena HAKHYPE v USD je $ 44.12. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Harmonix kHYPE?
Tržní kapitalizace HAKHYPE je $ 6.58M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HAKHYPE v oběhu?
Objem HAKHYPE v oběhu je 149.11K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HAKHYPE?
HAKHYPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 59.64 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HAKHYPE?
HAKHYPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 29.77 USD.
Jaký je objem obchodování HAKHYPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HAKHYPE je -- USD.
Dosáhne HAKHYPE letos vyšší ceny?
HAKHYPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHAKHYPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,172.12
$110,172.12$110,172.12

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02288
$0.02288$0.02288

-28.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,172.12
$110,172.12$110,172.12

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.14
$1,087.14$1,087.14

+0.25%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.11104
$0.11104$0.11104

+122.08%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.15000
$1.15000$1.15000

+5,650.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.15000
$1.15000$1.15000

+5,650.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000345
$0.000345$0.000345

+72.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035755
$0.0035755$0.0035755

+82.23%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.501
$19.501$19.501

+51.59%