Cena HAiO (HAIO) v reálném čase je $0.01894169. Za posledních 24 hodin se HAIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01884888 do maxima $ 0.02005277, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HAIO v historii je $ 0.04475526, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01719764.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HAIO se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o -4.25% a za posledních 7 dní o -9.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace HAiO je $ 5.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HAIO je 292.98M, přičemž celková zásoba je 999987381.730391. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.94M.
Během dnešního dne byla změna ceny HAiO na USD $ -0.000842416402021.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HAiO na USD $ -0.0041792054.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HAiO na USD $ -0.0058683003.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HAiO na USD $ -0.0205989524695079.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000842416402021
|-4.25%
|30 dní
|$ -0.0041792054
|-22.06%
|60 dní
|$ -0.0058683003
|-30.98%
|90 dní
|$ -0.0205989524695079
|-52.09%
HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.
