BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HAiO je 0.01894169 USD. Sledujte aktualizace cen HAIO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAIO.Dnešní aktuální cena HAiO je 0.01894169 USD. Sledujte aktualizace cen HAIO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAIO.

Více informací o HAIO

Informace o ceně HAIO

Co je to HAIO

Oficiální webové stránky HAIO

Tokenomika pro HAIO

Předpověď cen HAIO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo HAiO

HAiO Cena (HAIO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HAIO na USD

$0.01894113
$0.01894113$0.01894113
-4.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HAiO (HAIO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:32 (UTC+8)

Informace o ceně HAiO (HAIO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01884888
$ 0.01884888$ 0.01884888
Nejnižší za 24 h
$ 0.02005277
$ 0.02005277$ 0.02005277
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01884888
$ 0.01884888$ 0.01884888

$ 0.02005277
$ 0.02005277$ 0.02005277

$ 0.04475526
$ 0.04475526$ 0.04475526

$ 0.01719764
$ 0.01719764$ 0.01719764

+0.21%

-4.25%

-9.81%

-9.81%

Cena HAiO (HAIO) v reálném čase je $0.01894169. Za posledních 24 hodin se HAIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01884888 do maxima $ 0.02005277, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HAIO v historii je $ 0.04475526, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01719764.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HAIO se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o -4.25% a za posledních 7 dní o -9.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HAiO (HAIO)

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

--
----

$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M

292.98M
292.98M 292.98M

999,987,381.730391
999,987,381.730391 999,987,381.730391

Aktuální tržní kapitalizace HAiO je $ 5.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HAIO je 292.98M, přičemž celková zásoba je 999987381.730391. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.94M.

Historie cen v USD pro HAiO (HAIO)

Během dnešního dne byla změna ceny HAiO na USD  $ -0.000842416402021.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HAiO na USD  $ -0.0041792054.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HAiO na USD  $ -0.0058683003.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HAiO na USD  $ -0.0205989524695079.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000842416402021-4.25%
30 dní$ -0.0041792054-22.06%
60 dní$ -0.0058683003-30.98%
90 dní$ -0.0205989524695079-52.09%

Co je HAiO (HAIO)

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny HAiO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HAiO (HAIO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HAiO (HAIO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HAiO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HAiO!

HAIO na místní měny

Tokenomika pro HAiO (HAIO)

Pochopení tokenomiky HAiO (HAIO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HAIO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HAiO (HAIO)

Jakou hodnotu má dnes HAiO (HAIO)?
Aktuální cena HAIO v USD je 0.01894169 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HAIO v USD?
Aktuální cena HAIO v USD je $ 0.01894169. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HAiO?
Tržní kapitalizace HAIO je $ 5.55M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HAIO v oběhu?
Objem HAIO v oběhu je 292.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HAIO?
HAIO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04475526 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HAIO?
HAIO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01719764 USD.
Jaký je objem obchodování HAIO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HAIO je -- USD.
Dosáhne HAIO letos vyšší ceny?
HAIO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHAIO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HAiO (HAIO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,172.12
$110,172.12$110,172.12

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02288
$0.02288$0.02288

-28.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,172.12
$110,172.12$110,172.12

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.14
$1,087.14$1,087.14

+0.25%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.11104
$0.11104$0.11104

+122.08%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.15000
$1.15000$1.15000

+5,650.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.15000
$1.15000$1.15000

+5,650.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000345
$0.000345$0.000345

+72.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035755
$0.0035755$0.0035755

+82.23%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.501
$19.501$19.501

+51.59%