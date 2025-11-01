BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Habitat je 0.079488 USD. Sledujte aktualizace cen HABITAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HABITAT.

Habitat Cena (HABITAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HABITAT na USD

$0.079488
$0.079488
+1.30%1D
Graf aktuální ceny Habitat (HABITAT)
Informace o ceně Habitat (HABITAT) (USD)

$ 0.078437
$ 0.078437
$ 0.08248
$ 0.08248
$ 0.078437
$ 0.078437

$ 0.08248
$ 0.08248
Nejvyšší za 24 h

$ 0.173107$ 0.173107

$ 0.04370948$ 0.04370948

Cena Habitat (HABITAT) v reálném čase je $0.079488. Za posledních 24 hodin se HABITAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.078437 do maxima $ 0.08248, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HABITAT v historii je $ 0.173107, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04370948.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HABITAT se za poslední hodinu změnila o -1.43%, za 24 hodin o +1.33% a za posledních 7 dní o -13.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Habitat (HABITAT)

$ 5.85M$ 5.85M

----

$ 7.95M$ 7.95M

73.56M 73.56M

99,999,839.802692
Celková zásoba

Aktuální tržní kapitalizace Habitat je $ 5.85M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HABITAT je 73.56M, přičemž celková zásoba je 99999839.802692. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.95M.

Historie cen v USD pro Habitat (HABITAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Habitat na USD  $ +0.00104324.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Habitat na USD  $ -0.0137227844.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Habitat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Habitat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00104324+1.33%
30 dní$ -0.0137227844-17.26%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Habitat (HABITAT)

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Habitat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Habitat (HABITAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Habitat (HABITAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Habitat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Habitat!

HABITAT na místní měny

Tokenomika pro Habitat (HABITAT)

Pochopení tokenomiky Habitat (HABITAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HABITAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Habitat (HABITAT)

Jakou hodnotu má dnes Habitat (HABITAT)?
Aktuální cena HABITAT v USD je 0.079488 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HABITAT v USD?
Aktuální cena HABITAT v USD je $ 0.079488. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Habitat?
Tržní kapitalizace HABITAT je $ 5.85M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HABITAT v oběhu?
Objem HABITAT v oběhu je 73.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HABITAT?
HABITAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.173107 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HABITAT?
HABITAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04370948 USD.
Jaký je objem obchodování HABITAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HABITAT je -- USD.
Dosáhne HABITAT letos vyšší ceny?
HABITAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHABITAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Habitat (HABITAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

