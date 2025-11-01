BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GULL je 0.00016523 USD. Sledujte aktualizace cen GULL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GULL.

GULL Cena (GULL)

Zalistování zrušeno

$0.00016523
$0.00016523
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny GULL (GULL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:51:32 (UTC+8)

Informace o ceně GULL (GULL) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0147066
$ 0.0147066$ 0.0147066

$ 0.00016522
$ 0.00016522$ 0.00016522

Cena GULL (GULL) v reálném čase je $0.00016523. Za posledních 24 hodin se GULL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GULL v historii je $ 0.0147066, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00016522.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GULL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

$ 82.62K
$ 82.62K$ 82.62K

42.83M
42.83M 42.83M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace GULL je $ 7.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GULL je 42.83M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 82.62K.

Historie cen v USD pro GULL (GULL)

Během dnešního dne byla změna ceny GULL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GULL na USD  $ -0.0000030178.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GULL na USD  $ -0.0000107799.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GULL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000030178-1.82%
60 dní$ -0.0000107799-6.52%
90 dní$ 0--

Co je GULL (GULL)

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Tokenomika pro GULL (GULL)

Pochopení tokenomiky GULL (GULL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GULL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GULL (GULL)

Jakou hodnotu má dnes GULL (GULL)?
Aktuální cena GULL v USD je 0.00016523 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GULL v USD?
Aktuální cena GULL v USD je $ 0.00016523. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GULL?
Tržní kapitalizace GULL je $ 7.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GULL v oběhu?
Objem GULL v oběhu je 42.83M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GULL?
GULL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0147066 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GULL?
GULL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00016522 USD.
Jaký je objem obchodování GULL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GULL je -- USD.
Dosáhne GULL letos vyšší ceny?
GULL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGULL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:51:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GULL (GULL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

