BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gugo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GUGO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUGO.Dnešní aktuální cena Gugo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GUGO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUGO.

Více informací o GUGO

Informace o ceně GUGO

Co je to GUGO

Oficiální webové stránky GUGO

Tokenomika pro GUGO

Předpověď cen GUGO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gugo

Gugo Cena (GUGO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GUGO na USD

$0.00089391
$0.00089391$0.00089391
+3.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gugo (GUGO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:08 (UTC+8)

Informace o ceně Gugo (GUGO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0146709
$ 0.0146709$ 0.0146709

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

+3.80%

-35.72%

-35.72%

Cena Gugo (GUGO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GUGO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GUGO v historii je $ 0.0146709, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GUGO se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o +3.80% a za posledních 7 dní o -35.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gugo (GUGO)

$ 885.06K
$ 885.06K$ 885.06K

--
----

$ 885.06K
$ 885.06K$ 885.06K

990.10M
990.10M 990.10M

990,098,452.894598
990,098,452.894598 990,098,452.894598

Aktuální tržní kapitalizace Gugo je $ 885.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GUGO je 990.10M, přičemž celková zásoba je 990098452.894598. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 885.06K.

Historie cen v USD pro Gugo (GUGO)

Během dnešního dne byla změna ceny Gugo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gugo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gugo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gugo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.80%
30 dní$ 0-63.59%
60 dní$ 0-87.75%
90 dní$ 0--

Co je Gugo (GUGO)

This duck was born in a pool. In a liquidity pool.

Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.

Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.

But something strange happened.

The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.

Now he doesn’t speak. He just runs. And we...

We GUGO.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Gugo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gugo (GUGO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gugo (GUGO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gugo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gugo!

GUGO na místní měny

Tokenomika pro Gugo (GUGO)

Pochopení tokenomiky Gugo (GUGO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GUGO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gugo (GUGO)

Jakou hodnotu má dnes Gugo (GUGO)?
Aktuální cena GUGO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GUGO v USD?
Aktuální cena GUGO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gugo?
Tržní kapitalizace GUGO je $ 885.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GUGO v oběhu?
Objem GUGO v oběhu je 990.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GUGO?
GUGO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0146709 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GUGO?
GUGO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GUGO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GUGO je -- USD.
Dosáhne GUGO letos vyšší ceny?
GUGO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGUGO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gugo (GUGO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,211.45
$110,211.45$110,211.45

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.71
$3,878.71$3,878.71

+0.46%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02288
$0.02288$0.02288

-28.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.71
$3,878.71$3,878.71

+0.46%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,211.45
$110,211.45$110,211.45

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.65
$1,087.65$1,087.65

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.12500
$0.12500$0.12500

+150.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.14500
$1.14500$1.14500

+5,625.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.14500
$1.14500$1.14500

+5,625.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000360
$0.000360$0.000360

+80.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034793
$0.0034793$0.0034793

+77.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.531
$19.531$19.531

+51.82%