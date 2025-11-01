BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Grow je 0.00000203 USD. Sledujte aktualizace cen $GROW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $GROW.Dnešní aktuální cena Grow je 0.00000203 USD. Sledujte aktualizace cen $GROW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $GROW.

Více informací o $GROW

Informace o ceně $GROW

Co je to $GROW

Oficiální webové stránky $GROW

Tokenomika pro $GROW

Předpověď cen $GROW

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Grow

Grow Cena ($GROW)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $GROW na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Grow ($GROW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:30 (UTC+8)

Informace o ceně Grow ($GROW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000020
$ 0.0000020$ 0.0000020
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000205
$ 0.00000205$ 0.00000205
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000020
$ 0.0000020$ 0.0000020

$ 0.00000205
$ 0.00000205$ 0.00000205

$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996

$ 0.00000195
$ 0.00000195$ 0.00000195

+0.25%

+0.38%

-6.93%

-6.93%

Cena Grow ($GROW) v reálném čase je $0.00000203. Za posledních 24 hodin se $GROW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000020 do maxima $ 0.00000205, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $GROW v historii je $ 0.00000996, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000195.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $GROW se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o +0.38% a za posledních 7 dní o -6.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Grow ($GROW)

$ 202.93K
$ 202.93K$ 202.93K

--
----

$ 202.93K
$ 202.93K$ 202.93K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Grow je $ 202.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $GROW je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 202.93K.

Historie cen v USD pro Grow ($GROW)

Během dnešního dne byla změna ceny Grow na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Grow na USD  $ -0.0000009978.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Grow na USD  $ -0.0000013440.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Grow na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.38%
30 dní$ -0.0000009978-49.15%
60 dní$ -0.0000013440-66.21%
90 dní$ 0--

Co je Grow ($GROW)

Glowbi is a character-led IP that has already completed three coordinated launches on Abstract: Mysterious seeds, $GROW token, and Glowbuds NFTs. These assets demonstrated how entertainment, storytelling, and creator-aligned economics can bring real, sustainable value to Abstract and the creators. Our approach was deliberately designed to showcase what high-quality IP can achieve on-chain while onboarding culture and users from other ecosystems. Launching with top artists and welcoming their collector communities from across chains brings fresh liquidity and cultural energy into Abstract. Our mission is to make Abstract the home of the strongest IP-driven tokens by curating and launching with top artists across chains, which we execute through the GROW Agency.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Grow (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Grow ($GROW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Grow ($GROW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Grow.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Grow!

$GROW na místní měny

Tokenomika pro Grow ($GROW)

Pochopení tokenomiky Grow ($GROW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $GROW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Grow ($GROW)

Jakou hodnotu má dnes Grow ($GROW)?
Aktuální cena $GROW v USD je 0.00000203 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $GROW v USD?
Aktuální cena $GROW v USD je $ 0.00000203. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Grow?
Tržní kapitalizace $GROW je $ 202.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $GROW v oběhu?
Objem $GROW v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $GROW?
$GROW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000996 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $GROW?
$GROW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000195 USD.
Jaký je objem obchodování $GROW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $GROW je -- USD.
Dosáhne $GROW letos vyšší ceny?
$GROW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$GROW, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Grow ($GROW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.18
$109,988.18$109,988.18

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.92
$3,875.92$3,875.92

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02461
$0.02461$0.02461

-23.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.07
$186.07$186.07

-1.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.92
$3,875.92$3,875.92

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.18
$109,988.18$109,988.18

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.07
$186.07$186.07

-1.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5026
$2.5026$2.5026

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.38
$1,088.38$1,088.38

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08892
$0.08892$0.08892

+77.84%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05000
$0.05000$0.05000

+150.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05000
$0.05000$0.05000

+150.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046062
$0.0046062$0.0046062

+134.77%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00251
$0.00251$0.00251

+109.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000823
$0.0000823$0.0000823

+64.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000307
$0.000307$0.000307

+53.50%