Dnešní aktuální cena Grodo AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GRODO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRODO.

Více informací o GRODO

Informace o ceně GRODO

Co je to GRODO

Bílá kniha pro GRODO

Oficiální webové stránky GRODO

Tokenomika pro GRODO

Předpověď cen GRODO

Logo Grodo AI

Grodo AI Cena (GRODO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GRODO na USD

-0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Grodo AI (GRODO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:23 (UTC+8)

Informace o ceně Grodo AI (GRODO) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Grodo AI (GRODO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GRODO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GRODO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GRODO se za poslední hodinu změnila o -4.37%, za 24 hodin o -1.14% a za posledních 7 dní o -30.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Grodo AI (GRODO)

$ 179.59K

$ 179.59K

101.92B

101,921,186,954.62592

Aktuální tržní kapitalizace Grodo AI je $ 179.59K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GRODO je 101.92B, přičemž celková zásoba je 101921186954.62592. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 179.59K.

Historie cen v USD pro Grodo AI (GRODO)

Během dnešního dne byla změna ceny Grodo AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Grodo AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Grodo AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Grodo AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.14%
30 dní$ 0-57.50%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Grodo AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Grodo AI (GRODO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Grodo AI (GRODO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Grodo AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Grodo AI!

GRODO na místní měny

Tokenomika pro Grodo AI (GRODO)

Pochopení tokenomiky Grodo AI (GRODO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GRODO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Grodo AI (GRODO)

Jakou hodnotu má dnes Grodo AI (GRODO)?
Aktuální cena GRODO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GRODO v USD?
Aktuální cena GRODO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Grodo AI?
Tržní kapitalizace GRODO je $ 179.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GRODO v oběhu?
Objem GRODO v oběhu je 101.92B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GRODO?
GRODO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GRODO?
GRODO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GRODO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GRODO je -- USD.
Dosáhne GRODO letos vyšší ceny?
GRODO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGRODO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Grodo AI (GRODO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

