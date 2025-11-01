BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Green je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GREEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GREEN.

Více informací o GREEN

Informace o ceně GREEN

Co je to GREEN

Oficiální webové stránky GREEN

Tokenomika pro GREEN

Předpověď cen GREEN

Logo Green

Green Cena (GREEN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GREEN na USD

$0.0004885
+26.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Green (GREEN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:40 (UTC+8)

Informace o ceně Green (GREEN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.45%

+26.15%

+72.54%

+72.54%

Cena Green (GREEN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GREEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GREEN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GREEN se za poslední hodinu změnila o +0.45%, za 24 hodin o +26.15% a za posledních 7 dní o +72.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Green (GREEN)

$ 23.27M
--
$ 23.27M
47.64B
47,638,294,773.71473
Aktuální tržní kapitalizace Green je $ 23.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GREEN je 47.64B, přičemž celková zásoba je 47638294773.71473. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.27M.

Historie cen v USD pro Green (GREEN)

Během dnešního dne byla změna ceny Green na USD  $ +0.00010126.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Green na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Green na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Green na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010126+26.15%
30 dní$ 0+89.83%
60 dní$ 0+87.16%
90 dní$ 0--

Co je Green (GREEN)

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Green (GREEN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Green (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Green (GREEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Green (GREEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Green.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Green!

GREEN na místní měny

Tokenomika pro Green (GREEN)

Pochopení tokenomiky Green (GREEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GREEN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Green (GREEN)

Jakou hodnotu má dnes Green (GREEN)?
Aktuální cena GREEN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GREEN v USD?
Aktuální cena GREEN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Green?
Tržní kapitalizace GREEN je $ 23.27M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GREEN v oběhu?
Objem GREEN v oběhu je 47.64B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GREEN?
GREEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GREEN?
GREEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GREEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GREEN je -- USD.
Dosáhne GREEN letos vyšší ceny?
GREEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGREEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Green (GREEN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

