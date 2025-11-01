BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena GRDM je 0.01741862 USD. Sledujte aktualizace cen GRDM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRDM.

Více informací o GRDM

Informace o ceně GRDM

Co je to GRDM

Oficiální webové stránky GRDM

Tokenomika pro GRDM

Předpověď cen GRDM

Logo GRDM

GRDM Cena (GRDM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GRDM na USD

$0.01741862
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GRDM (GRDM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:33 (UTC+8)

Informace o ceně GRDM (GRDM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.02841479
$ 0.01535586
-0.86%

-0.86%

Cena GRDM (GRDM) v reálném čase je $0.01741862. Za posledních 24 hodin se GRDM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GRDM v historii je $ 0.02841479, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01535586.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GRDM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GRDM (GRDM)

$ 6.97M
--
$ 17.42M
400.00M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace GRDM je $ 6.97M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GRDM je 400.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.42M.

Historie cen v USD pro GRDM (GRDM)

Během dnešního dne byla změna ceny GRDM na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GRDM na USD  $ -0.0033648088.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GRDM na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GRDM na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0033648088-19.31%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GRDM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GRDM (GRDM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GRDM (GRDM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GRDM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GRDM!

GRDM na místní měny

Tokenomika pro GRDM (GRDM)

Pochopení tokenomiky GRDM (GRDM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GRDM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GRDM (GRDM)

Jakou hodnotu má dnes GRDM (GRDM)?
Aktuální cena GRDM v USD je 0.01741862 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GRDM v USD?
Aktuální cena GRDM v USD je $ 0.01741862. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GRDM?
Tržní kapitalizace GRDM je $ 6.97M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GRDM v oběhu?
Objem GRDM v oběhu je 400.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GRDM?
GRDM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02841479 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GRDM?
GRDM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01535586 USD.
Jaký je objem obchodování GRDM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GRDM je -- USD.
Dosáhne GRDM letos vyšší ceny?
GRDM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGRDM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GRDM (GRDM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

