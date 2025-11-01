BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GPUAI je 0.00579231 USD. Sledujte aktualizace cen GPUAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GPUAI.

Více informací o GPUAI

Informace o ceně GPUAI

Co je to GPUAI

Oficiální webové stránky GPUAI

Tokenomika pro GPUAI

Předpověď cen GPUAI

Logo GPUAI

GPUAI Cena (GPUAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GPUAI na USD

$0.00579231
$0.00579231
-3.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GPUAI (GPUAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:18 (UTC+8)

Informace o ceně GPUAI (GPUAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00568202
$ 0.00568202
Nejnižší za 24 h
$ 0.00602322
$ 0.00602322
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00568202
$ 0.00568202

$ 0.00602322
$ 0.00602322

$ 0.6198
$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792

-0.55%

-3.27%

-20.39%

-20.39%

Cena GPUAI (GPUAI) v reálném čase je $0.00579231. Za posledních 24 hodin se GPUAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00568202 do maxima $ 0.00602322, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GPUAI v historii je $ 0.6198, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00437792.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GPUAI se za poslední hodinu změnila o -0.55%, za 24 hodin o -3.27% a za posledních 7 dní o -20.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GPUAI (GPUAI)

$ 356.23K
$ 356.23K

--
--

$ 579.23K
$ 579.23K

61.50M
61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace GPUAI je $ 356.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GPUAI je 61.50M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 579.23K.

Historie cen v USD pro GPUAI (GPUAI)

Během dnešního dne byla změna ceny GPUAI na USD  $ -0.000196171181165097.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GPUAI na USD  $ -0.0029815498.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GPUAI na USD  $ -0.0010000226.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GPUAI na USD  $ -0.0006380431544643725.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000196171181165097-3.27%
30 dní$ -0.0029815498-51.47%
60 dní$ -0.0010000226-17.26%
90 dní$ -0.0006380431544643725-9.92%

Co je GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj GPUAI (GPUAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GPUAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GPUAI (GPUAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GPUAI (GPUAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GPUAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GPUAI!

GPUAI na místní měny

Tokenomika pro GPUAI (GPUAI)

Pochopení tokenomiky GPUAI (GPUAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GPUAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GPUAI (GPUAI)

Jakou hodnotu má dnes GPUAI (GPUAI)?
Aktuální cena GPUAI v USD je 0.00579231 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GPUAI v USD?
Aktuální cena GPUAI v USD je $ 0.00579231. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GPUAI?
Tržní kapitalizace GPUAI je $ 356.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GPUAI v oběhu?
Objem GPUAI v oběhu je 61.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GPUAI?
GPUAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.6198 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GPUAI?
GPUAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00437792 USD.
Jaký je objem obchodování GPUAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GPUAI je -- USD.
Dosáhne GPUAI letos vyšší ceny?
GPUAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGPUAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GPUAI (GPUAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

