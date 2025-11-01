BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena goodcryptoX je 0.070968 USD. Sledujte aktualizace cen GOOD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOD.Dnešní aktuální cena goodcryptoX je 0.070968 USD. Sledujte aktualizace cen GOOD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOD.

goodcryptoX Cena (GOOD)

Aktuální cena 1 GOOD na USD

$0.070967
-1.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny goodcryptoX (GOOD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:04 (UTC+8)

Informace o ceně goodcryptoX (GOOD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.070725
Nejnižší za 24 h
$ 0.071729
Nejvyšší za 24 h

$ 0.070725
$ 0.071729
$ 0.186012
$ 0.059693
+0.32%

-1.02%

-1.97%

-1.97%

Cena goodcryptoX (GOOD) v reálném čase je $0.070968. Za posledních 24 hodin se GOOD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.070725 do maxima $ 0.071729, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOOD v historii je $ 0.186012, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.059693.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOOD se za poslední hodinu změnila o +0.32%, za 24 hodin o -1.02% a za posledních 7 dní o -1.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu goodcryptoX (GOOD)

$ 1.50M
--
$ 70.96M
21.20M
999,940,293.129266
Aktuální tržní kapitalizace goodcryptoX je $ 1.50M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOOD je 21.20M, přičemž celková zásoba je 999940293.129266. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 70.96M.

Historie cen v USD pro goodcryptoX (GOOD)

Během dnešního dne byla změna ceny goodcryptoX na USD  $ -0.0007324145613838.
Za posledních 30 dní byla změna ceny goodcryptoX na USD  $ -0.0179759743.
Za posledních 60 dní byla změna ceny goodcryptoX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny goodcryptoX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0007324145613838-1.02%
30 dní$ -0.0179759743-25.32%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je goodcryptoX (GOOD)

goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny goodcryptoX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít goodcryptoX (GOOD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva goodcryptoX (GOOD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro goodcryptoX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny goodcryptoX!

GOOD na místní měny

Tokenomika pro goodcryptoX (GOOD)

Pochopení tokenomiky goodcryptoX (GOOD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOOD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně goodcryptoX (GOOD)

Jakou hodnotu má dnes goodcryptoX (GOOD)?
Aktuální cena GOOD v USD je 0.070968 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOOD v USD?
Aktuální cena GOOD v USD je $ 0.070968. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace goodcryptoX?
Tržní kapitalizace GOOD je $ 1.50M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOOD v oběhu?
Objem GOOD v oběhu je 21.20M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOOD?
GOOD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.186012 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOOD?
GOOD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.059693 USD.
Jaký je objem obchodování GOOD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOOD je -- USD.
Dosáhne GOOD letos vyšší ceny?
GOOD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOOD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se goodcryptoX (GOOD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

