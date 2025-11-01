BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Goldn je 0.00105089 USD. Sledujte aktualizace cen GOLDN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOLDN.

Více informací o GOLDN

Informace o ceně GOLDN

Co je to GOLDN

Oficiální webové stránky GOLDN

Tokenomika pro GOLDN

Předpověď cen GOLDN

Logo Goldn

Goldn Cena (GOLDN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOLDN na USD

$0.00105101
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Goldn (GOLDN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:47 (UTC+8)

Informace o ceně Goldn (GOLDN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00103656
Nejnižší za 24 h
$ 0.00107679
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00103656
$ 0.00107679
$ 0.00218317
$ 0
+0.12%

-1.33%

+2.01%

+2.01%

Cena Goldn (GOLDN) v reálném čase je $0.00105089. Za posledních 24 hodin se GOLDN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00103656 do maxima $ 0.00107679, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOLDN v historii je $ 0.00218317, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOLDN se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o -1.33% a za posledních 7 dní o +2.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Goldn (GOLDN)

$ 14.73M
--
$ 14.73M
14.00B
14,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Goldn je $ 14.73M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOLDN je 14.00B, přičemž celková zásoba je 14000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.73M.

Historie cen v USD pro Goldn (GOLDN)

Během dnešního dne byla změna ceny Goldn na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Goldn na USD  $ -0.0001562477.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Goldn na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Goldn na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.33%
30 dní$ -0.0001562477-14.86%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Goldn (GOLDN)

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Goldn (GOLDN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Goldn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Goldn (GOLDN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Goldn (GOLDN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Goldn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Goldn!

GOLDN na místní měny

Tokenomika pro Goldn (GOLDN)

Pochopení tokenomiky Goldn (GOLDN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOLDN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Goldn (GOLDN)

Jakou hodnotu má dnes Goldn (GOLDN)?
Aktuální cena GOLDN v USD je 0.00105089 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOLDN v USD?
Aktuální cena GOLDN v USD je $ 0.00105089. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Goldn?
Tržní kapitalizace GOLDN je $ 14.73M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOLDN v oběhu?
Objem GOLDN v oběhu je 14.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOLDN?
GOLDN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00218317 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOLDN?
GOLDN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GOLDN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOLDN je -- USD.
Dosáhne GOLDN letos vyšší ceny?
GOLDN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOLDN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Goldn (GOLDN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

