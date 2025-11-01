BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Golden Donkey je 0.00014357 USD. Sledujte aktualizace cen GDK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GDK.Dnešní aktuální cena Golden Donkey je 0.00014357 USD. Sledujte aktualizace cen GDK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GDK.

Více informací o GDK

Informace o ceně GDK

Co je to GDK

Oficiální webové stránky GDK

Tokenomika pro GDK

Předpověď cen GDK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Golden Donkey

Golden Donkey Cena (GDK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GDK na USD

$0.00014392
$0.00014392$0.00014392
-2.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Golden Donkey (GDK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:40 (UTC+8)

Informace o ceně Golden Donkey (GDK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00014288
$ 0.00014288$ 0.00014288
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014954
$ 0.00014954$ 0.00014954
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00014288
$ 0.00014288$ 0.00014288

$ 0.00014954
$ 0.00014954$ 0.00014954

$ 0.00014954
$ 0.00014954$ 0.00014954

$ 0.0000462
$ 0.0000462$ 0.0000462

-2.00%

-2.61%

+23.11%

+23.11%

Cena Golden Donkey (GDK) v reálném čase je $0.00014357. Za posledních 24 hodin se GDK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00014288 do maxima $ 0.00014954, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GDK v historii je $ 0.00014954, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000462.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GDK se za poslední hodinu změnila o -2.00%, za 24 hodin o -2.61% a za posledních 7 dní o +23.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Golden Donkey (GDK)

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Golden Donkey je $ 1.44M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GDK je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.44M.

Historie cen v USD pro Golden Donkey (GDK)

Během dnešního dne byla změna ceny Golden Donkey na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Golden Donkey na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Golden Donkey na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Golden Donkey na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.61%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Golden Donkey (GDK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Golden Donkey (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Golden Donkey (GDK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Golden Donkey (GDK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Golden Donkey.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Golden Donkey!

GDK na místní měny

Tokenomika pro Golden Donkey (GDK)

Pochopení tokenomiky Golden Donkey (GDK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GDK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Golden Donkey (GDK)

Jakou hodnotu má dnes Golden Donkey (GDK)?
Aktuální cena GDK v USD je 0.00014357 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GDK v USD?
Aktuální cena GDK v USD je $ 0.00014357. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Golden Donkey?
Tržní kapitalizace GDK je $ 1.44M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GDK v oběhu?
Objem GDK v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GDK?
GDK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014954 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GDK?
GDK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000462 USD.
Jaký je objem obchodování GDK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GDK je -- USD.
Dosáhne GDK letos vyšší ceny?
GDK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGDK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Golden Donkey (GDK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,225.82
$110,225.82$110,225.82

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.54
$3,879.54$3,879.54

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02309
$0.02309$0.02309

-28.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.45
$186.45$186.45

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.54
$3,879.54$3,879.54

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,225.82
$110,225.82$110,225.82

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.45
$186.45$186.45

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5123
$2.5123$2.5123

-0.46%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.07932
$1.07932$1.07932

+5,296.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.07932
$1.07932$1.07932

+5,296.60%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034672
$0.0034672$0.0034672

+76.71%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000359
$0.000359$0.000359

+79.50%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.735
$19.735$19.735

+53.41%