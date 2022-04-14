Tokenomika pro Giga Stacy (STACY)

Zjistěte klíčové informace o Giga Stacy (STACY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Giga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain.

STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto.

Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

Oficiální webové stránky:
https://gigastacycto.com

Giga Stacy (STACY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Giga Stacy (STACY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.16K
Celkový objem:
$ 998.99M
Objem v oběhu:
$ 998.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 62.16K
Historické maximum:
$ 0.00192995
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Giga Stacy (STACY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Giga Stacy (STACY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STACY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STACY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STACY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTACY!

Předpověď ceny STACY

Chcete vědět, kam může STACY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STACY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.