Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena Gifts Strategy je 0.00289988 USD. Sledujte aktualizace cen GIFTSTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GIFTSTR.

Více informací o GIFTSTR

Informace o ceně GIFTSTR

Co je to GIFTSTR

Tokenomika pro GIFTSTR

Předpověď cen GIFTSTR

Logo Gifts Strategy

Gifts Strategy Cena (GIFTSTR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GIFTSTR na USD

$0.00289937
-7.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Gifts Strategy (GIFTSTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:39:08 (UTC+8)

Informace o ceně Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00269594
Nejnižší za 24 h
$ 0.00329455
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00269594
$ 0.00329455
$ 0.00692033
$ 0
+0.52%

-7.60%

+28.15%

+28.15%

Cena Gifts Strategy (GIFTSTR) v reálném čase je $0.00289988. Za posledních 24 hodin se GIFTSTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00269594 do maxima $ 0.00329455, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GIFTSTR v historii je $ 0.00692033, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GIFTSTR se za poslední hodinu změnila o +0.52%, za 24 hodin o -7.60% a za posledních 7 dní o +28.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gifts Strategy (GIFTSTR)

$ 263.40K
--
$ 278.00K
91.54M
96,613,869.0
Aktuální tržní kapitalizace Gifts Strategy je $ 263.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GIFTSTR je 91.54M, přičemž celková zásoba je 96613869.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 278.00K.

Historie cen v USD pro Gifts Strategy (GIFTSTR)

Během dnešního dne byla změna ceny Gifts Strategy na USD  $ -0.000238618307655879.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gifts Strategy na USD  $ -0.0013194016.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gifts Strategy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gifts Strategy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000238618307655879-7.60%
30 dní$ -0.0013194016-45.49%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Gifts Strategy (GIFTSTR)

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Gifts Strategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gifts Strategy (GIFTSTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gifts Strategy (GIFTSTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gifts Strategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gifts Strategy!

GIFTSTR na místní měny

Tokenomika pro Gifts Strategy (GIFTSTR)

Pochopení tokenomiky Gifts Strategy (GIFTSTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GIFTSTR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gifts Strategy (GIFTSTR)

Jakou hodnotu má dnes Gifts Strategy (GIFTSTR)?
Aktuální cena GIFTSTR v USD je 0.00289988 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GIFTSTR v USD?
Aktuální cena GIFTSTR v USD je $ 0.00289988. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gifts Strategy?
Tržní kapitalizace GIFTSTR je $ 263.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GIFTSTR v oběhu?
Objem GIFTSTR v oběhu je 91.54M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GIFTSTR?
GIFTSTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00692033 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GIFTSTR?
GIFTSTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GIFTSTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GIFTSTR je -- USD.
Dosáhne GIFTSTR letos vyšší ceny?
GIFTSTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGIFTSTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Gifts Strategy (GIFTSTR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

