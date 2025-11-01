BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GIFT je 0.128632 USD. Sledujte aktualizace cen GIFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GIFT.

Více informací o GIFT

Informace o ceně GIFT

Co je to GIFT

Oficiální webové stránky GIFT

Tokenomika pro GIFT

Předpověď cen GIFT

GIFT Cena (GIFT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GIFT na USD

$0.128632
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny GIFT (GIFT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:56:53 (UTC+8)

Informace o ceně GIFT (GIFT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.127925
Nejnižší za 24 h
$ 0.129609
Nejvyšší za 24 h

$ 0.127925
$ 0.129609
$ 0.140837
$ 0.118325
+0.02%

-0.00%

-2.73%

-2.73%

Cena GIFT (GIFT) v reálném čase je $0.128632. Za posledních 24 hodin se GIFT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.127925 do maxima $ 0.129609, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GIFT v historii je $ 0.140837, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.118325.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GIFT se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -0.00% a za posledních 7 dní o -2.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GIFT (GIFT)

$ 403.90K
--
$ 403.90K
3.14M
3,140,135.0
Aktuální tržní kapitalizace GIFT je $ 403.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GIFT je 3.14M, přičemž celková zásoba je 3140135.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 403.90K.

Historie cen v USD pro GIFT (GIFT)

Během dnešního dne byla změna ceny GIFT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GIFT na USD  $ +0.0043805113.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GIFT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GIFT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.00%
30 dní$ +0.0043805113+3.41%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je GIFT (GIFT)

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GIFT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GIFT (GIFT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GIFT (GIFT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GIFT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GIFT!

GIFT na místní měny

Tokenomika pro GIFT (GIFT)

Pochopení tokenomiky GIFT (GIFT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GIFT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GIFT (GIFT)

Jakou hodnotu má dnes GIFT (GIFT)?
Aktuální cena GIFT v USD je 0.128632 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GIFT v USD?
Aktuální cena GIFT v USD je $ 0.128632. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GIFT?
Tržní kapitalizace GIFT je $ 403.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GIFT v oběhu?
Objem GIFT v oběhu je 3.14M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GIFT?
GIFT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.140837 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GIFT?
GIFT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.118325 USD.
Jaký je objem obchodování GIFT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GIFT je -- USD.
Dosáhne GIFT letos vyšší ceny?
GIFT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGIFT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:56:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GIFT (GIFT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

