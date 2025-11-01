BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Get Bagged je 0.00001638 USD. Sledujte aktualizace cen BAGGED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAGGED.

Více informací o BAGGED

Informace o ceně BAGGED

Co je to BAGGED

Oficiální webové stránky BAGGED

Tokenomika pro BAGGED

Předpověď cen BAGGED

Logo Get Bagged

Get Bagged Cena (BAGGED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BAGGED na USD

--
----
-2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Get Bagged (BAGGED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:09 (UTC+8)

Informace o ceně Get Bagged (BAGGED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001621
$ 0.00001621
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001705
$ 0.00001705
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001621
$ 0.00001621

$ 0.00001705
$ 0.00001705

$ 0.00032414
$ 0.00032414

$ 0.00000721
$ 0.00000721

+0.02%

-2.82%

+6.37%

+6.37%

Cena Get Bagged (BAGGED) v reálném čase je $0.00001638. Za posledních 24 hodin se BAGGED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001621 do maxima $ 0.00001705, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAGGED v historii je $ 0.00032414, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000721.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAGGED se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -2.82% a za posledních 7 dní o +6.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Get Bagged (BAGGED)

$ 16.38K
$ 16.38K

--
--

$ 16.38K
$ 16.38K

999.80M
999.80M

999,800,313.2714632
999,800,313.2714632

Aktuální tržní kapitalizace Get Bagged je $ 16.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BAGGED je 999.80M, přičemž celková zásoba je 999800313.2714632. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.38K.

Historie cen v USD pro Get Bagged (BAGGED)

Během dnešního dne byla změna ceny Get Bagged na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Get Bagged na USD  $ +0.0000009603.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Get Bagged na USD  $ -0.0000036625.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Get Bagged na USD  $ -0.00015885492451767053.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.82%
30 dní$ +0.0000009603+5.86%
60 dní$ -0.0000036625-22.35%
90 dní$ -0.00015885492451767053-90.65%

Co je Get Bagged (BAGGED)

get bagged

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Get Bagged (BAGGED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Get Bagged (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Get Bagged (BAGGED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Get Bagged (BAGGED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Get Bagged.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Get Bagged!

BAGGED na místní měny

Tokenomika pro Get Bagged (BAGGED)

Pochopení tokenomiky Get Bagged (BAGGED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAGGED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Get Bagged (BAGGED)

Jakou hodnotu má dnes Get Bagged (BAGGED)?
Aktuální cena BAGGED v USD je 0.00001638 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAGGED v USD?
Aktuální cena BAGGED v USD je $ 0.00001638. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Get Bagged?
Tržní kapitalizace BAGGED je $ 16.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAGGED v oběhu?
Objem BAGGED v oběhu je 999.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAGGED?
BAGGED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00032414 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAGGED?
BAGGED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000721 USD.
Jaký je objem obchodování BAGGED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAGGED je -- USD.
Dosáhne BAGGED letos vyšší ceny?
BAGGED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAGGED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Get Bagged (BAGGED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,090.29

$3,877.19

$0.02403

$186.04

$1.0004

$3,877.19

$110,090.29

$186.04

$2.5026

$1.0004

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10008

$0.01972

$0.08195

$0.00729

$0.0050488

$0.000338

$0.0000823

