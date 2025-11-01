BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena General Impressions je 0.00001091 USD. Sledujte aktualizace cen GEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GEN.

Více informací o GEN

Informace o ceně GEN

Co je to GEN

Oficiální webové stránky GEN

Tokenomika pro GEN

Předpověď cen GEN

Logo General Impressions

General Impressions Cena (GEN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GEN na USD

--
----
+3.70%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny General Impressions (GEN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:56:31 (UTC+8)

Informace o ceně General Impressions (GEN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001034
$ 0.00001034
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001089
$ 0.00001089
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001034
$ 0.00001034

$ 0.00001089
$ 0.00001089

$ 0.060835
$ 0.060835

$ 0.00000593
$ 0.00000593

+0.22%

+4.48%

-12.58%

-12.58%

Cena General Impressions (GEN) v reálném čase je $0.00001091. Za posledních 24 hodin se GEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001034 do maxima $ 0.00001089, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GEN v historii je $ 0.060835, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000593.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GEN se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +4.48% a za posledních 7 dní o -12.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu General Impressions (GEN)

$ 10.91K
$ 10.91K

--
--

$ 10.91K
$ 10.91K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace General Impressions je $ 10.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GEN je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.91K.

Historie cen v USD pro General Impressions (GEN)

Během dnešního dne byla změna ceny General Impressions na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny General Impressions na USD  $ -0.0000108153.
Za posledních 60 dní byla změna ceny General Impressions na USD  $ -0.0000109066.
Za posledních 90 dní byla změna ceny General Impressions na USD  $ -0.029297221445323356.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+4.48%
30 dní$ -0.0000108153-99.13%
60 dní$ -0.0000109066-99.96%
90 dní$ -0.029297221445323356-99.96%

Co je General Impressions (GEN)

General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.

Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.

What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.

More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj General Impressions (GEN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny General Impressions (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít General Impressions (GEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva General Impressions (GEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro General Impressions.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny General Impressions!

GEN na místní měny

Tokenomika pro General Impressions (GEN)

Pochopení tokenomiky General Impressions (GEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GEN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně General Impressions (GEN)

Jakou hodnotu má dnes General Impressions (GEN)?
Aktuální cena GEN v USD je 0.00001091 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GEN v USD?
Aktuální cena GEN v USD je $ 0.00001091. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace General Impressions?
Tržní kapitalizace GEN je $ 10.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GEN v oběhu?
Objem GEN v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GEN?
GEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.060835 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GEN?
GEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000593 USD.
Jaký je objem obchodování GEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GEN je -- USD.
Dosáhne GEN letos vyšší ceny?
GEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:56:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se General Impressions (GEN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,967.76

$3,876.54

$0.02467

$186.08

$1.0004

$3,876.54

$109,967.76

$186.08

$2.5043

$1,088.15

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08700

$0.08001

$0.08001

$0.00251

$0.0045776

$0.0000826

$0.000315

