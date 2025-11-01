BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gasspas je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GASS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GASS.Dnešní aktuální cena Gasspas je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GASS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GASS.

Více informací o GASS

Informace o ceně GASS

Co je to GASS

Oficiální webové stránky GASS

Tokenomika pro GASS

Předpověď cen GASS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gasspas

Gasspas Cena (GASS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GASS na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gasspas (GASS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:13 (UTC+8)

Informace o ceně Gasspas (GASS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.74%

+1.28%

-5.05%

-5.05%

Cena Gasspas (GASS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GASS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GASS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GASS se za poslední hodinu změnila o -2.74%, za 24 hodin o +1.28% a za posledních 7 dní o -5.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gasspas (GASS)

$ 839.00K
$ 839.00K$ 839.00K

--
----

$ 839.00K
$ 839.00K$ 839.00K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Gasspas je $ 839.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GASS je 420.69T, přičemž celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 839.00K.

Historie cen v USD pro Gasspas (GASS)

Během dnešního dne byla změna ceny Gasspas na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gasspas na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gasspas na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gasspas na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.28%
30 dní$ 0-33.64%
60 dní$ 0-48.06%
90 dní$ 0--

Co je Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gasspas (GASS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gasspas (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gasspas (GASS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gasspas (GASS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gasspas.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gasspas!

GASS na místní měny

Tokenomika pro Gasspas (GASS)

Pochopení tokenomiky Gasspas (GASS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GASS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gasspas (GASS)

Jakou hodnotu má dnes Gasspas (GASS)?
Aktuální cena GASS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GASS v USD?
Aktuální cena GASS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gasspas?
Tržní kapitalizace GASS je $ 839.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GASS v oběhu?
Objem GASS v oběhu je 420.69T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GASS?
GASS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GASS?
GASS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GASS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GASS je -- USD.
Dosáhne GASS letos vyšší ceny?
GASS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGASS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gasspas (GASS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,211.18
$110,211.18$110,211.18

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.31
$186.31$186.31

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,211.18
$110,211.18$110,211.18

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.31
$186.31$186.31

-0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5099
$2.5099$2.5099

-0.55%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.55
$1,087.55$1,087.55

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.40000
$1.40000$1.40000

+6,900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.40000
$1.40000$1.40000

+6,900.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000323
$0.000323$0.000323

+61.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034965
$0.0034965$0.0034965

+78.21%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.639
$19.639$19.639

+52.66%