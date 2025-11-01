BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Game7 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G7 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G7.Dnešní aktuální cena Game7 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G7 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G7.

Více informací o G7

Informace o ceně G7

Co je to G7

Bílá kniha pro G7

Oficiální webové stránky G7

Tokenomika pro G7

Předpověď cen G7

Logo Game7

Game7 Cena (G7)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 G7 na USD

$0,00040168
$0,00040168$0,00040168
-%0,701D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Game7 (G7)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:59 (UTC+8)

Informace o ceně Game7 (G7) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02317852
$ 0,02317852$ 0,02317852

$ 0
$ 0$ 0

-%1,00

-%1,42

+%21,89

+%21,89

Cena Game7 (G7) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se G7 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena G7 v historii je $ 0,02317852, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena G7 se za poslední hodinu změnila o -%1,00, za 24 hodin o -%1,42 a za posledních 7 dní o +%21,89. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Game7 (G7)

$ 900,67K
$ 900,67K$ 900,67K

--
----

$ 3,98M
$ 3,98M$ 3,98M

2,26B
2,26B 2,26B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Aktuální tržní kapitalizace Game7 je $ 900,67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu G7 je 2,26B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3,98M.

Historie cen v USD pro Game7 (G7)

Během dnešního dne byla změna ceny Game7 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Game7 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Game7 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Game7 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-%1,42
30 dní$ 0-%22,31
60 dní$ 0-%28,81
90 dní$ 0--

Co je Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

Předpověď ceny Game7 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Game7 (G7) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Game7 (G7) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Game7.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Game7!

G7 na místní měny

Tokenomika pro Game7 (G7)

Pochopení tokenomiky Game7 (G7) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu G7 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Game7 (G7)

Jakou hodnotu má dnes Game7 (G7)?
Aktuální cena G7 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena G7 v USD?
Aktuální cena G7 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Game7?
Tržní kapitalizace G7 je $ 900,67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem G7 v oběhu?
Objem G7 v oběhu je 2,26B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) G7?
G7 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,02317852 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) G7?
G7 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování G7?
Aktuální 24hodinový objem obchodování G7 je -- USD.
Dosáhne G7 letos vyšší ceny?
G7 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenG7, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:59 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

