BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Fyde je 0.00541841 USD. Sledujte aktualizace cen FYDE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FYDE.Dnešní aktuální cena Fyde je 0.00541841 USD. Sledujte aktualizace cen FYDE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FYDE.

Více informací o FYDE

Informace o ceně FYDE

Co je to FYDE

Oficiální webové stránky FYDE

Tokenomika pro FYDE

Předpověď cen FYDE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Fyde

Fyde Cena (FYDE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FYDE na USD

$0.00541877
$0.00541877$0.00541877
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Fyde (FYDE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:03 (UTC+8)

Informace o ceně Fyde (FYDE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00539025
$ 0.00539025$ 0.00539025
Nejnižší za 24 h
$ 0.00605975
$ 0.00605975$ 0.00605975
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00539025
$ 0.00539025$ 0.00539025

$ 0.00605975
$ 0.00605975$ 0.00605975

$ 0.301155
$ 0.301155$ 0.301155

$ 0.00501375
$ 0.00501375$ 0.00501375

-1.03%

-0.40%

-8.80%

-8.80%

Cena Fyde (FYDE) v reálném čase je $0.00541841. Za posledních 24 hodin se FYDE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00539025 do maxima $ 0.00605975, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FYDE v historii je $ 0.301155, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00501375.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FYDE se za poslední hodinu změnila o -1.03%, za 24 hodin o -0.40% a za posledních 7 dní o -8.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fyde (FYDE)

$ 93.91K
$ 93.91K$ 93.91K

--
----

$ 541.88K
$ 541.88K$ 541.88K

17.33M
17.33M 17.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Fyde je $ 93.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FYDE je 17.33M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 541.88K.

Historie cen v USD pro Fyde (FYDE)

Během dnešního dne byla změna ceny Fyde na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fyde na USD  $ -0.0013600983.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fyde na USD  $ -0.0000121724.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fyde na USD  $ -0.000963145131986257.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.40%
30 dní$ -0.0013600983-25.10%
60 dní$ -0.0000121724-0.22%
90 dní$ -0.000963145131986257-15.09%

Co je Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Fyde (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fyde (FYDE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fyde (FYDE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fyde.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fyde!

FYDE na místní měny

Tokenomika pro Fyde (FYDE)

Pochopení tokenomiky Fyde (FYDE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FYDE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fyde (FYDE)

Jakou hodnotu má dnes Fyde (FYDE)?
Aktuální cena FYDE v USD je 0.00541841 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FYDE v USD?
Aktuální cena FYDE v USD je $ 0.00541841. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fyde?
Tržní kapitalizace FYDE je $ 93.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FYDE v oběhu?
Objem FYDE v oběhu je 17.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FYDE?
FYDE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.301155 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FYDE?
FYDE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00501375 USD.
Jaký je objem obchodování FYDE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FYDE je -- USD.
Dosáhne FYDE letos vyšší ceny?
FYDE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFYDE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fyde (FYDE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.03
$109,972.03$109,972.03

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.05
$3,874.05$3,874.05

+0.34%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02441
$0.02441$0.02441

-24.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.05
$3,874.05$3,874.05

+0.34%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.03
$109,972.03$109,972.03

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5080
$2.5080$2.5080

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.32
$1,087.32$1,087.32

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09348
$0.09348$0.09348

+86.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01700
$0.01700$0.01700

-15.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010428
$0.00010428$0.00010428

+396.09%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00414
$0.00414$0.00414

+245.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053034
$0.0053034$0.0053034

+170.30%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000806
$0.0000806$0.0000806

+61.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%