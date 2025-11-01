BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FUST Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FUST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FUST.

Více informací o FUST

Informace o ceně FUST

Co je to FUST

Bílá kniha pro FUST

Oficiální webové stránky FUST

Tokenomika pro FUST

Předpověď cen FUST

FUST Token Cena (FUST)

Aktuální cena 1 FUST na USD

--
----
-1.30%1D
USD
Graf aktuální ceny FUST Token (FUST)
Informace o ceně FUST Token (FUST) (USD)

Cena FUST Token (FUST) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FUST obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FUST v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FUST se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o -1.37% a za posledních 7 dní o -3.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace FUST Token je $ 2.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FUST je 33.00B, přičemž celková zásoba je 33000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.93M.

Co je FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FUST Token (FUST)

Jakou hodnotu má dnes FUST Token (FUST)?
Aktuální cena FUST v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FUST v USD?
Aktuální cena FUST v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FUST Token?
Tržní kapitalizace FUST je $ 2.93M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FUST v oběhu?
Objem FUST v oběhu je 33.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FUST?
FUST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FUST?
FUST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FUST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FUST je -- USD.
Dosáhne FUST letos vyšší ceny?
FUST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFUST, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se FUST Token (FUST)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

