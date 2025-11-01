BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FTMTOKEN je 0.061061 USD. Sledujte aktualizace cen FTMX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FTMX.

Aktuální cena 1 FTMX na USD

$0.061061
+10.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny FTMTOKEN (FTMX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:41 (UTC+8)

Informace o ceně FTMTOKEN (FTMX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.053472
Nejnižší za 24 h
$ 0.061371
Nejvyšší za 24 h

$ 0.053472
$ 0.061371
$ 0.137551
$ 0.01575309
+0.08%

+10.56%

+4.36%

+4.36%

Cena FTMTOKEN (FTMX) v reálném čase je $0.061061. Za posledních 24 hodin se FTMX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.053472 do maxima $ 0.061371, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FTMX v historii je $ 0.137551, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01575309.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FTMX se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +10.56% a za posledních 7 dní o +4.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FTMTOKEN (FTMX)

$ 15.29M
--
$ 39.75M
250.00M
650,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace FTMTOKEN je $ 15.29M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FTMX je 250.00M, přičemž celková zásoba je 650000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 39.75M.

Historie cen v USD pro FTMTOKEN (FTMX)

Během dnešního dne byla změna ceny FTMTOKEN na USD  $ +0.0058299.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FTMTOKEN na USD  $ -0.0253113965.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FTMTOKEN na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FTMTOKEN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0058299+10.56%
30 dní$ -0.0253113965-41.45%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FTMTOKEN (FTMX)

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny FTMTOKEN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FTMTOKEN (FTMX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FTMTOKEN (FTMX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FTMTOKEN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FTMTOKEN!

FTMX na místní měny

Tokenomika pro FTMTOKEN (FTMX)

Pochopení tokenomiky FTMTOKEN (FTMX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FTMX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FTMTOKEN (FTMX)

Jakou hodnotu má dnes FTMTOKEN (FTMX)?
Aktuální cena FTMX v USD je 0.061061 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FTMX v USD?
Aktuální cena FTMX v USD je $ 0.061061. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FTMTOKEN?
Tržní kapitalizace FTMX je $ 15.29M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FTMX v oběhu?
Objem FTMX v oběhu je 250.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FTMX?
FTMX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.137551 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FTMX?
FTMX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01575309 USD.
Jaký je objem obchodování FTMX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FTMX je -- USD.
Dosáhne FTMX letos vyšší ceny?
FTMX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFTMX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FTMTOKEN (FTMX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

