Dnešní aktuální cena Freya Protocol je 0.01130495 USD. Sledujte aktualizace cen FREYA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FREYA.

Více informací o FREYA

Informace o ceně FREYA

Co je to FREYA

Bílá kniha pro FREYA

Oficiální webové stránky FREYA

Tokenomika pro FREYA

Předpověď cen FREYA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Freya Protocol

Freya Protocol Cena (FREYA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FREYA na USD

$0.01130495
$0.01130495
+15.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Freya Protocol (FREYA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:34 (UTC+8)

Informace o ceně Freya Protocol (FREYA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00915713
$ 0.00915713
Nejnižší za 24 h
$ 0.01148791
$ 0.01148791
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00915713
$ 0.00915713

$ 0.01148791
$ 0.01148791

$ 0.04563979
$ 0.04563979

$ 0.00004021
$ 0.00004021

+5.76%

+15.14%

-12.91%

-12.91%

Cena Freya Protocol (FREYA) v reálném čase je $0.01130495. Za posledních 24 hodin se FREYA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00915713 do maxima $ 0.01148791, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FREYA v historii je $ 0.04563979, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004021.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FREYA se za poslední hodinu změnila o +5.76%, za 24 hodin o +15.14% a za posledních 7 dní o -12.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Freya Protocol (FREYA)

$ 5.65M
$ 5.65M

--
--

$ 6.20M
$ 6.20M

500.31M
500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991

Aktuální tržní kapitalizace Freya Protocol je $ 5.65M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FREYA je 500.31M, přičemž celková zásoba je 548599973.8588991. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.20M.

Historie cen v USD pro Freya Protocol (FREYA)

Během dnešního dne byla změna ceny Freya Protocol na USD  $ +0.00148681.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Freya Protocol na USD  $ -0.0000035169.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Freya Protocol na USD  $ -0.0033317507.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Freya Protocol na USD  $ +0.002621662144995353.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00148681+15.14%
30 dní$ -0.0000035169-0.03%
60 dní$ -0.0033317507-29.47%
90 dní$ +0.002621662144995353+30.19%

Co je Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Freya Protocol (FREYA)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Freya Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Freya Protocol (FREYA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Freya Protocol (FREYA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Freya Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Freya Protocol!

FREYA na místní měny

Tokenomika pro Freya Protocol (FREYA)

Pochopení tokenomiky Freya Protocol (FREYA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FREYA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Freya Protocol (FREYA)

Jakou hodnotu má dnes Freya Protocol (FREYA)?
Aktuální cena FREYA v USD je 0.01130495 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FREYA v USD?
Aktuální cena FREYA v USD je $ 0.01130495. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Freya Protocol?
Tržní kapitalizace FREYA je $ 5.65M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FREYA v oběhu?
Objem FREYA v oběhu je 500.31M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FREYA?
FREYA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04563979 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FREYA?
FREYA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004021 USD.
Jaký je objem obchodování FREYA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FREYA je -- USD.
Dosáhne FREYA letos vyšší ceny?
FREYA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFREYA, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,228.15

$3,876.77

$0.02305

$186.39

$1.0004

$3,876.77

$110,228.15

$186.39

$2.5117

$1,087.53

