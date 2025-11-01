BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fox inu je 0.00198893 USD. Sledujte aktualizace cen FINU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FINU.

Více informací o FINU

Informace o ceně FINU

Co je to FINU

Bílá kniha pro FINU

Oficiální webové stránky FINU

Tokenomika pro FINU

Předpověď cen FINU

Logo Fox inu

Fox inu Cena (FINU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FINU na USD

$0.00199841
$0.00199841$0.00199841
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Fox inu (FINU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:56:02 (UTC+8)

Informace o ceně Fox inu (FINU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00198317
$ 0.00198317$ 0.00198317
Nejnižší za 24 h
$ 0.00209284
$ 0.00209284$ 0.00209284
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00198317
$ 0.00198317$ 0.00198317

$ 0.00209284
$ 0.00209284$ 0.00209284

$ 0.00865818
$ 0.00865818$ 0.00865818

$ 0.00134613
$ 0.00134613$ 0.00134613

-1.95%

-0.89%

-45.98%

-45.98%

Cena Fox inu (FINU) v reálném čase je $0.00198893. Za posledních 24 hodin se FINU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00198317 do maxima $ 0.00209284, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FINU v historii je $ 0.00865818, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00134613.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FINU se za poslední hodinu změnila o -1.95%, za 24 hodin o -0.89% a za posledních 7 dní o -45.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fox inu (FINU)

$ 197.57K
$ 197.57K$ 197.57K

--
----

$ 197.57K
$ 197.57K$ 197.57K

98.86M
98.86M 98.86M

98,861,777.11371821
98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Aktuální tržní kapitalizace Fox inu je $ 197.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FINU je 98.86M, přičemž celková zásoba je 98861777.11371821. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 197.57K.

Historie cen v USD pro Fox inu (FINU)

Během dnešního dne byla změna ceny Fox inu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fox inu na USD  $ -0.0011429179.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fox inu na USD  $ -0.0005014559.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fox inu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.89%
30 dní$ -0.0011429179-57.46%
60 dní$ -0.0005014559-25.21%
90 dní$ 0--

Co je Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Fox inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fox inu (FINU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fox inu (FINU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fox inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fox inu!

FINU na místní měny

Tokenomika pro Fox inu (FINU)

Pochopení tokenomiky Fox inu (FINU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FINU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fox inu (FINU)

Jakou hodnotu má dnes Fox inu (FINU)?
Aktuální cena FINU v USD je 0.00198893 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FINU v USD?
Aktuální cena FINU v USD je $ 0.00198893. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fox inu?
Tržní kapitalizace FINU je $ 197.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FINU v oběhu?
Objem FINU v oběhu je 98.86M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FINU?
FINU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00865818 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FINU?
FINU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00134613 USD.
Jaký je objem obchodování FINU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FINU je -- USD.
Dosáhne FINU letos vyšší ceny?
FINU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFINU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:56:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fox inu (FINU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

