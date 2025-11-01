BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Flo je 0.01557406 USD. Sledujte aktualizace cen FLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLO.

Více informací o FLO

Informace o ceně FLO

Co je to FLO

Oficiální webové stránky FLO

Tokenomika pro FLO

Předpověď cen FLO

Flo Cena (FLO)

Aktuální cena 1 FLO na USD

$0.01557406
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Flo (FLO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:10 (UTC+8)

Informace o ceně Flo (FLO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.232678
$ 0.01261021
--

--

-2.61%

-2.61%

Cena Flo (FLO) v reálném čase je $0.01557406. Za posledních 24 hodin se FLO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLO v historii je $ 0.232678, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01261021.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -2.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flo (FLO)

$ 140.17K
--
$ 155.74K
9.00M
10,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Flo je $ 140.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FLO je 9.00M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 155.74K.

Historie cen v USD pro Flo (FLO)

Během dnešního dne byla změna ceny Flo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Flo na USD  $ -0.0031300745.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Flo na USD  $ -0.0112273289.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Flo na USD  $ -0.05770171204453573.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0031300745-20.09%
60 dní$ -0.0112273289-72.08%
90 dní$ -0.05770171204453573-78.74%

Co je Flo (FLO)

Flo lets you turn ideas into live products fast no coding needed. Create Web3 games, collectible platforms, DApps, and more with ease.

Our new freelance platform helps you find and hire designers, developers, and assistants right on Flo. Build, grow your team, and bring your project to life all in one place.

Everything on Flo is powered by our native token, $FLO. It’s one of the main currencies on the platform, unlocking discounts and exclusive benefits for users.

With $FLO, you can build, hire, and even advertise your projects across the Web3 platform — all while staying connected within the Flo ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Flo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flo (FLO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flo (FLO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flo!

FLO na místní měny

Tokenomika pro Flo (FLO)

Pochopení tokenomiky Flo (FLO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flo (FLO)

Jakou hodnotu má dnes Flo (FLO)?
Aktuální cena FLO v USD je 0.01557406 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLO v USD?
Aktuální cena FLO v USD je $ 0.01557406. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flo?
Tržní kapitalizace FLO je $ 140.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLO v oběhu?
Objem FLO v oběhu je 9.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLO?
FLO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.232678 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLO?
FLO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01261021 USD.
Jaký je objem obchodování FLO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLO je -- USD.
Dosáhne FLO letos vyšší ceny?
FLO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Flo (FLO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

