Dnešní aktuální cena Finger Monkey je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FM.

Více informací o FM

Informace o ceně FM

Co je to FM

Oficiální webové stránky FM

Tokenomika pro FM

Předpověď cen FM

Finger Monkey Cena (FM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FM na USD

--
----
-15.20%1D
USD
Graf aktuální ceny Finger Monkey (FM)
Informace o ceně Finger Monkey (FM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-15.25%

-19.69%

-19.69%

Cena Finger Monkey (FM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FM se za poslední hodinu změnila o +0.64%, za 24 hodin o -15.25% a za posledních 7 dní o -19.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Finger Monkey (FM)

$ 32.58K
$ 32.58K$ 32.58K

--
----

$ 33.46K
$ 33.46K$ 33.46K

960.00M
960.00M 960.00M

986,016,448.0
986,016,448.0 986,016,448.0

Aktuální tržní kapitalizace Finger Monkey je $ 32.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FM je 960.00M, přičemž celková zásoba je 986016448.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.46K.

Historie cen v USD pro Finger Monkey (FM)

Během dnešního dne byla změna ceny Finger Monkey na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Finger Monkey na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Finger Monkey na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Finger Monkey na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-15.25%
30 dní$ 0-30.45%
60 dní$ 0-59.66%
90 dní$ 0--

Co je Finger Monkey (FM)

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Finger Monkey (FM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Finger Monkey (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Finger Monkey (FM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Finger Monkey (FM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Finger Monkey.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Finger Monkey!

FM na místní měny

Tokenomika pro Finger Monkey (FM)

Pochopení tokenomiky Finger Monkey (FM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Finger Monkey (FM)

Jakou hodnotu má dnes Finger Monkey (FM)?
Aktuální cena FM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FM v USD?
Aktuální cena FM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Finger Monkey?
Tržní kapitalizace FM je $ 32.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FM v oběhu?
Objem FM v oběhu je 960.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FM?
FM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FM?
FM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FM je -- USD.
Dosáhne FM letos vyšší ceny?
FM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Finger Monkey (FM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

