Dnešní aktuální cena Feels Good je 0.00014268 USD. Sledujte aktualizace cen GOOD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOD.

Více informací o GOOD

Informace o ceně GOOD

Co je to GOOD

Oficiální webové stránky GOOD

Tokenomika pro GOOD

Předpověď cen GOOD

Logo Feels Good

Feels Good Cena (GOOD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOOD na USD

$0.00014346
+22.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Feels Good (GOOD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:35:42 (UTC+8)

Informace o ceně Feels Good (GOOD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00011607
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014815
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00011607
$ 0.00014815
$ 0.00031274
$ 0.00010812
-1.28%

+22.91%

-7.85%

-7.85%

Cena Feels Good (GOOD) v reálném čase je $0.00014268. Za posledních 24 hodin se GOOD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011607 do maxima $ 0.00014815, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOOD v historii je $ 0.00031274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010812.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOOD se za poslední hodinu změnila o -1.28%, za 24 hodin o +22.91% a za posledních 7 dní o -7.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Feels Good (GOOD)

$ 142.69K
--
$ 142.69K
999.97M
999,970,325.134223
Aktuální tržní kapitalizace Feels Good je $ 142.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOOD je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999970325.134223. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 142.69K.

Historie cen v USD pro Feels Good (GOOD)

Během dnešního dne byla změna ceny Feels Good na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Feels Good na USD  $ -0.0000551596.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Feels Good na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Feels Good na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+22.91%
30 dní$ -0.0000551596-38.65%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Feels Good (GOOD)

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Feels Good (GOOD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Feels Good (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Feels Good (GOOD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Feels Good (GOOD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Feels Good.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Feels Good!

GOOD na místní měny

Tokenomika pro Feels Good (GOOD)

Pochopení tokenomiky Feels Good (GOOD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOOD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Feels Good (GOOD)

Jakou hodnotu má dnes Feels Good (GOOD)?
Aktuální cena GOOD v USD je 0.00014268 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOOD v USD?
Aktuální cena GOOD v USD je $ 0.00014268. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Feels Good?
Tržní kapitalizace GOOD je $ 142.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOOD v oběhu?
Objem GOOD v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOOD?
GOOD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00031274 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOOD?
GOOD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010812 USD.
Jaký je objem obchodování GOOD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOOD je -- USD.
Dosáhne GOOD letos vyšší ceny?
GOOD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOOD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:35:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Feels Good (GOOD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,035.27

$3,874.93

$0.02428

$185.89

$1.0003

$3,874.93

$110,035.27

$185.89

$2.5094

$1,087.71

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09338

$0.01699

$0.00010068

$0.00394

$0.0055480

$0.0000806

$20.376

