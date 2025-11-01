BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Exim je 0.097382 USD. Sledujte aktualizace cen EXIM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EXIM.

Logo Exim

Exim Cena (EXIM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EXIM na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Exim (EXIM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:42 (UTC+8)

Informace o ceně Exim (EXIM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.096653
$ 0.09826
+0.11%

-0.16%

-2.38%

-2.38%

Cena Exim (EXIM) v reálném čase je $0.097382. Za posledních 24 hodin se EXIM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.096653 do maxima $ 0.09826, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EXIM v historii je $ 0.125048, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.070503.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EXIM se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o -0.16% a za posledních 7 dní o -2.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Exim (EXIM)

Aktuální tržní kapitalizace Exim je $ 131.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EXIM je 1.35M, přičemž celková zásoba je 224763629.073. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.89M.

Historie cen v USD pro Exim (EXIM)

Během dnešního dne byla změna ceny Exim na USD  $ -0.00016063178211458.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Exim na USD  $ -0.0142452726.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Exim na USD  $ -0.0077504288.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Exim na USD  $ -0.02596308226467047.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00016063178211458-0.16%
30 dní$ -0.0142452726-14.62%
60 dní$ -0.0077504288-7.95%
90 dní$ -0.02596308226467047-21.04%

Co je Exim (EXIM)

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Exim (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Exim (EXIM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Exim (EXIM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Exim.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Exim!

EXIM na místní měny

Tokenomika pro Exim (EXIM)

Pochopení tokenomiky Exim (EXIM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EXIM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Exim (EXIM)

Jakou hodnotu má dnes Exim (EXIM)?
Aktuální cena EXIM v USD je 0.097382 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EXIM v USD?
Aktuální cena EXIM v USD je $ 0.097382. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Exim?
Tržní kapitalizace EXIM je $ 131.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EXIM v oběhu?
Objem EXIM v oběhu je 1.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EXIM?
EXIM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.125048 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EXIM?
EXIM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.070503 USD.
Jaký je objem obchodování EXIM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EXIM je -- USD.
Dosáhne EXIM letos vyšší ceny?
EXIM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEXIM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Exim (EXIM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

