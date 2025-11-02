Předpověď ceny Exim (EXIM) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Exim pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste EXIM v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Exim
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Exim
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:48:04 (UTC+8)

Předpověď ceny Exim (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Exim potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.097843.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Exim potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.102735.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu EXIM v roce 2027 $ 0.107871 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu EXIM v roce 2028 $ 0.113265 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena EXIM v roce 2029 $ 0.118928 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena EXIM v roce 2030 $ 0.124875 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Exim mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.203408.

Předpověď ceny Exim (EXIM) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Exim mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.331331.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.097843
    0.00%
  • 2026
    $ 0.102735
    5.00%
  • 2027
    $ 0.107871
    10.25%
  • 2028
    $ 0.113265
    15.76%
  • 2029
    $ 0.118928
    21.55%
  • 2030
    $ 0.124875
    27.63%
  • 2031
    $ 0.131118
    34.01%
  • 2032
    $ 0.137674
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.144558
    47.75%
  • 2034
    $ 0.151786
    55.13%
  • 2035
    $ 0.159375
    62.89%
  • 2036
    $ 0.167344
    71.03%
  • 2037
    $ 0.175711
    79.59%
  • 2038
    $ 0.184497
    88.56%
  • 2039
    $ 0.193722
    97.99%
  • 2040
    $ 0.203408
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Exim pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.097843
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.097856
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.097936
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.098245
    0.41%
Předpověď ceny Exim (EXIM) na dnešek

Předpokládaná cena EXIM dne November 2, 2025(Dnes) je $0.097843. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Exim (EXIM) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny EXIM při použití zadaného5% ročního růstu $0.097856. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Exim (EXIM) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny EXIM při použití 5% roční míry růstu $0.097936. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Exim (EXIM) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena EXIM $0.098245. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Exim

--
----

--

$ 132.52K
$ 132.52K$ 132.52K

1.35M
1.35M 1.35M

--
----

--

Nejnovější cena EXIM je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu EXIM je kromě toho 1.35M a celková tržní kapitalizace činí $ 132.52K.

Historická cena Exim

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Exim na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Exim 0.097843 USD. Objem Exim(EXIM) v oběhu je 1.35M EXIM, takže tržní kapitalizace je $132,523.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -0.25%
    $ -0.000250
    $ 0.098228
    $ 0.096653
  • 7 d
    -2.08%
    $ -0.002043
    $ 0.114024
    $ 0.096654
  • 30 dní
    -14.28%
    $ -0.013974
    $ 0.114024
    $ 0.096654
Výkon za 24 h

Exim za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.000250, což odráží změnu hodnoty v -0.25%.

Výkon za 7 d

Token Exim se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.114024 a minimu ve výši $0.096654. Zaznamenal změnu ceny o -2.08%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu EXIM na trhu.

Výkon za 30 h

U Exim za poslední měsíc došlo k -14.28% změně, což představuje přibližně $-0.013974 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u EXIM v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Exim (EXIM)?

Modul předpovědi cen Exim je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny EXIM na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Exim v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu EXIM, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Exim. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost EXIM.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb EXIM a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Exim.

Proč je předpověď ceny EXIM důležitá?

Předpovědi cen pro EXIM jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu EXIM?
Podle vašich předpovědí dosáhne token EXIM ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu EXIM na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Exim (EXIM) dosáhne předpokládaná cena tokenu EXIM ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 EXIM v roce 2026?
Cena 1 Exim (EXIM) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu EXIM zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu EXIM v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Exim (EXIM) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 EXIM.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu EXIM v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Exim (EXIM) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu EXIM v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Exim (EXIM) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 EXIM v roce 2030?
Cena 1 Exim (EXIM) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu EXIM zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu EXIM pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Exim (EXIM) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 EXIM.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:48:04 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.