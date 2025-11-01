BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Everybody je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLD.Dnešní aktuální cena Everybody je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLD.

Více informací o HOLD

Informace o ceně HOLD

Co je to HOLD

Oficiální webové stránky HOLD

Tokenomika pro HOLD

Předpověď cen HOLD

Logo Everybody

Everybody Cena (HOLD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HOLD na USD

+6.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Everybody (HOLD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:05 (UTC+8)

Informace o ceně Everybody (HOLD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-1.54%

+6.65%

-11.32%

-11.32%

Cena Everybody (HOLD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HOLD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOLD v historii je $ 0.00164477, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOLD se za poslední hodinu změnila o -1.54%, za 24 hodin o +6.65% a za posledních 7 dní o -11.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Everybody (HOLD)

Aktuální tržní kapitalizace Everybody je $ 8.39M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOLD je 27.78B, přičemž celková zásoba je 27780713256.829243. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.39M.

Historie cen v USD pro Everybody (HOLD)

Během dnešního dne byla změna ceny Everybody na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Everybody na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Everybody na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Everybody na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+6.65%
30 dní$ 0-23.01%
60 dní$ 0-37.40%
90 dní$ 0--

Co je Everybody (HOLD)

Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Everybody (HOLD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Everybody (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Everybody (HOLD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Everybody (HOLD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Everybody.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Everybody!

HOLD na místní měny

Tokenomika pro Everybody (HOLD)

Pochopení tokenomiky Everybody (HOLD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOLD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Everybody (HOLD)

Jakou hodnotu má dnes Everybody (HOLD)?
Aktuální cena HOLD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOLD v USD?
Aktuální cena HOLD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Everybody?
Tržní kapitalizace HOLD je $ 8.39M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOLD v oběhu?
Objem HOLD v oběhu je 27.78B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOLD?
HOLD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00164477 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOLD?
HOLD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HOLD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOLD je -- USD.
Dosáhne HOLD letos vyšší ceny?
HOLD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOLD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Everybody (HOLD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

