Dnešní aktuální cena EVANA je 0.00000876 USD. Sledujte aktualizace cen EVANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EVANA.

-1.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny EVANA (EVANA)
Informace o ceně EVANA (EVANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000873
$ 0.00000873$ 0.00000873
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000897
$ 0.00000897$ 0.00000897
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000873
$ 0.00000873$ 0.00000873

$ 0.00000897
$ 0.00000897$ 0.00000897

$ 0.00008186
$ 0.00008186$ 0.00008186

$ 0.0000081
$ 0.0000081$ 0.0000081

+0.15%

-1.59%

-3.03%

-3.03%

Cena EVANA (EVANA) v reálném čase je $0.00000876. Za posledních 24 hodin se EVANA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000873 do maxima $ 0.00000897, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EVANA v historii je $ 0.00008186, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000081.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EVANA se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -1.59% a za posledních 7 dní o -3.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EVANA (EVANA)

$ 87.55K
$ 87.55K$ 87.55K

$ 87.55K
$ 87.55K$ 87.55K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace EVANA je $ 87.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EVANA je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.55K.

Historie cen v USD pro EVANA (EVANA)

Během dnešního dne byla změna ceny EVANA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EVANA na USD  $ -0.0000048090.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EVANA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EVANA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.59%
30 dní$ -0.0000048090-54.89%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je EVANA (EVANA)

To provide early investors and holders with massive growth opportunities. To empower individuals through skills acquisition, business support, and financial literacy. To create a solid and transparent ecosystem with no rug pulls, no hidden agendas, and no manipulation. To become one of the most respected African-born tokens with global reach. To build a transparent, secure, and community-driven crypto project that empowers individuals through wealth creation, education, and financial opportunities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny EVANA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EVANA (EVANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EVANA (EVANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EVANA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EVANA!

EVANA na místní měny

Tokenomika pro EVANA (EVANA)

Pochopení tokenomiky EVANA (EVANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EVANA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EVANA (EVANA)

Jakou hodnotu má dnes EVANA (EVANA)?
Aktuální cena EVANA v USD je 0.00000876 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EVANA v USD?
Aktuální cena EVANA v USD je $ 0.00000876. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EVANA?
Tržní kapitalizace EVANA je $ 87.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EVANA v oběhu?
Objem EVANA v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EVANA?
EVANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00008186 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EVANA?
EVANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000081 USD.
Jaký je objem obchodování EVANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EVANA je -- USD.
Dosáhne EVANA letos vyšší ceny?
EVANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEVANA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se EVANA (EVANA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

