EVA Cena (EVA)
-0.70%
+15.96%
+6.28%
+6.28%
Cena EVA (EVA) v reálném čase je $0.0006742. Za posledních 24 hodin se EVA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00048819 do maxima $ 0.00072293, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EVA v historii je $ 0.00159008, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0002248.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EVA se za poslední hodinu změnila o -0.70%, za 24 hodin o +15.96% a za posledních 7 dní o +6.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace EVA je $ 605.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EVA je 897.86M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 674.20K.
Během dnešního dne byla změna ceny EVA na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EVA na USD $ +0.0001684792.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EVA na USD $ +0.0001042630.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EVA na USD $ +0.0003869132063626918.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+15.96%
|30 dní
|$ +0.0001684792
|+24.99%
|60 dní
|$ +0.0001042630
|+15.46%
|90 dní
|$ +0.0003869132063626918
|+134.68%
EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots.
Powered by the $EVA token, they grow through every interaction.
It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.
Pochopení tokenomiky EVA (EVA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EVA hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
