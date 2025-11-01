BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena EVA je 0.0006742 USD. Sledujte aktualizace cen EVA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EVA.

EVA Cena (EVA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EVA na USD

$0.00067384
$0.00067384$0.00067384
+15.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny EVA (EVA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:24 (UTC+8)

Informace o ceně EVA (EVA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00048819
$ 0.00048819$ 0.00048819
Nejnižší za 24 h
$ 0.00072293
$ 0.00072293$ 0.00072293
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00048819
$ 0.00048819$ 0.00048819

$ 0.00072293
$ 0.00072293$ 0.00072293

$ 0.00159008
$ 0.00159008$ 0.00159008

$ 0.0002248
$ 0.0002248$ 0.0002248

-0.70%

+15.96%

+6.28%

+6.28%

Cena EVA (EVA) v reálném čase je $0.0006742. Za posledních 24 hodin se EVA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00048819 do maxima $ 0.00072293, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EVA v historii je $ 0.00159008, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0002248.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EVA se za poslední hodinu změnila o -0.70%, za 24 hodin o +15.96% a za posledních 7 dní o +6.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EVA (EVA)

$ 605.33K
$ 605.33K$ 605.33K

--
----

$ 674.20K
$ 674.20K$ 674.20K

897.86M
897.86M 897.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace EVA je $ 605.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EVA je 897.86M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 674.20K.

Historie cen v USD pro EVA (EVA)

Během dnešního dne byla změna ceny EVA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EVA na USD  $ +0.0001684792.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EVA na USD  $ +0.0001042630.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EVA na USD  $ +0.0003869132063626918.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+15.96%
30 dní$ +0.0001684792+24.99%
60 dní$ +0.0001042630+15.46%
90 dní$ +0.0003869132063626918+134.68%

Co je EVA (EVA)

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots.

Powered by the $EVA token, they grow through every interaction.

It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

Předpověď ceny EVA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EVA (EVA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EVA (EVA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EVA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EVA!

EVA na místní měny

Tokenomika pro EVA (EVA)

Pochopení tokenomiky EVA (EVA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EVA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EVA (EVA)

Jakou hodnotu má dnes EVA (EVA)?
Aktuální cena EVA v USD je 0.0006742 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EVA v USD?
Aktuální cena EVA v USD je $ 0.0006742. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EVA?
Tržní kapitalizace EVA je $ 605.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EVA v oběhu?
Objem EVA v oběhu je 897.86M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EVA?
EVA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00159008 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EVA?
EVA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0002248 USD.
Jaký je objem obchodování EVA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EVA je -- USD.
Dosáhne EVA letos vyšší ceny?
EVA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEVA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EVA (EVA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

